Водители или дороги? Кто виноват в росте ДТП в Тюмени?

Принято считать, что новички на дороге чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с более опытными водителями. Однако статистика говорит об обратном. В Тюменской области виновниками аварий в 41,9% случаев становятся водители с опытом свыше 30 лет. По вине водителей со стажем в 10-15 лет происходит 11,9% ДТП, а автомобилисты, которые за рулем от 25 до 30 лет виноваты в 9,3% аварий. При том водители со стажем до 2 лет признаны виновными лишь в 7,4% столкновений.