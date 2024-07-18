Водители или дороги? Кто виноват в росте ДТП в Тюмени?

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Только за месяц аварийность в регионе выросла на 51% по данным сервиса rusdtp.ru. Вместе с увеличением числа происшествий возросло и число жертв. Если в мае при 213 авариях погибли 9 человек, а 262 получили травмы, то в июне при 322 авариях погибли 16 человек и раненых было 409 человек.
Как рассказал начальник Управления ГАИ по Тюменской области Андрей Миллер, каждое третье ДТП в регионе происходит из-за неправильного выбора скоростного режима. Если оценивать статистику за 5 месяцев текущего года, то можно отметить, что в авариях по этой причине погибли 20 человек, а это каждый третий от всех погибших в ДТП.
«Мы принимаем дополнительные меры для снижения аварийности на дорогах региона и уменьшения количества погибших в ДТП. Это наша общая основная задача», — отметил Миллер.
Однако, как уверен директор комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексей Савоськин, проблема кроется не только в водителях, но и в качестве дорог. Так даже при превышении скорости можно было бы сохранять контроль управления, если бы поверхности дорог были более шероховатыми.
«Дорожные условия напрямую влияют на обстановку с ДТП всегда, потому что автомобиль едет по дороге. Эти условия могут быть прямые и сопутствующие, а потому при оценке ДТП должны учитывать это, но пока это условие игнорируется», — отмечает Савоськин.
Отметим, что обеспечение соблюдения подрядными организациями требований безопасности при проведении ремонта автодорог включено в комплекс мер, реализуемых в регионе для достижения безопасности дорожного движения.
Принято считать, что новички на дороге чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с более опытными водителями. Однако статистика говорит об обратном. В Тюменской области виновниками аварий в 41,9% случаев становятся водители с опытом свыше 30 лет. По вине водителей со стажем в 10-15 лет происходит 11,9% ДТП, а автомобилисты, которые за рулем от 25 до 30 лет виноваты в 9,3% аварий. При том водители со стажем до 2 лет признаны виновными лишь в 7,4% столкновений.
Отсюда же стоит отметить, что средний возраст виновника 22,1% ДТП в Тюменской области — 30-40 лет. И это самая «аварийная» категория водителей. Ведь по вине автомобилистов в возрасте от 18 до 21 и от 21 до 25 лет происходят 8,5% и 8,9% ДТП соответственно. И ожидаемо на втором и третьем месте по аварийности граждане в возрасте от 40-60 лет, это те самые с опытом вождения более 30 лет.
Ожидаемо, что виновниками аварий чаще становятся мужчины — в 83,5% случаев. Однако важно понимать, что водителей мужчин кратно больше, а потому такие данные и можно назвать предсказуемыми.
Специалисты также составляли полноценный потрет водителя, который становится виновником ДТП. Статистически это человек в возрасте от 28 до 45 лет, которых более 2 часов провел за рулем и очень торопится. Установлено, что чем дольше водитель непрерывно водит машину, тем хуже он реагирует, а дорожную обстановку и тем чаще он склонен к опасным маневрам.
Есть также самые аварийные дни недели. Так для Тюменской области этот день — вторник. на втором месте по аварийности суббота, а на третьем — воскресенье. Известно и наиболее аварийное время. Так в регионе чаще всего аварии происходят в районе 15-17 часов дня.
Также установлено, что чаще всего в Тюмени аварии происходит на улице Мельникайте, особенно проблемными считаются развязки этой улицы. Также особенно аварийными можно назвать улицы Республики, 50 лет Октября и Пермякова.
Как отметил аварийный комиссар Владимир Мельников, дорожно-транспортные происшествия — это всегда целый комплекс обстоятельств.
«Где-то конфликтная ситуация возникла, где-то водитель нарушил, дорожное покрытие подвело или невнимательность, факторов очень много. Это для простоты все сводится к определению виновника и расчету того, на ком все же ответственность. На деле это целый комплект обстоятельств», — говорит комиссар.
Однако, чтобы не попасть в стечение обстоятельств, располагающее к ДТП важно вести себя на дороге предсказуемо и соблюдать установленные правила и нормы. Так, даже если вы попали в категорию наиболее частых виновников ДТП, вы сможете избежать подтверждения статистики.