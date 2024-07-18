В Тюменской области прошел турнир по городкам среди спортсменов с ОВЗ

Победителей определили по наибольшему количеству выбитых фигур и набранных общекомандных очков.



По итогам всех сыгранных туров победителем стала команда «Шанс» в составе Виталия Вана, Олега Голуб, Максима Щенин и Сергея Редикульцева.



На второй строчке турнирной таблицы расположился коллектив под названием «Шанс» в составе Михаила Бабкина, Ольги Елыниной, Андрея Шибанова, Александра Серегина и Данила Евтушенко.



Замкнула тройку призеров команда «Нижняя Тавда». Ее представителями стали Радик Шафигуллин, Ильгам Таиров, Алексей Кузьмин, Татьяна Сурнина и Алексей Богданов.



Специальными призами отметили лучших игроков турнира Никиту Жевно, Рустама Садыкова и Максима Лячека.



— Когда руководство клуба «Шанс» обратилось ко мне с предложением провести совместный турнир по городкам, так как у нас есть для этого возможности, а также прекрасная площадка, я сразу же согласился. Мне очень нравится, как грамотно и эффективно работают представители клуба. Уверен, что в дальнейшем мы продолжим сотрудничество и проведем еще много различных спортивных встреч, — отметил директор спортивной школы муниципального района Евгений Базадыров.