В Тюменской области прошел турнир по городкам среди спортсменов с ОВЗ

Posted 18 июля, 13:50
Published 18 июля, 13:50
Modified Сегодня, 00:24
Updated Сегодня, 00:24
Победителей определили по наибольшему количеству выбитых фигур и набранных общекомандных очков.
По итогам всех сыгранных туров победителем стала команда «Шанс» в составе Виталия Вана, Олега Голуб, Максима Щенин и Сергея Редикульцева.
На второй строчке турнирной таблицы расположился коллектив под названием «Шанс» в составе Михаила Бабкина, Ольги Елыниной, Андрея Шибанова, Александра Серегина и Данила Евтушенко.
Замкнула тройку призеров команда «Нижняя Тавда». Ее представителями стали Радик Шафигуллин, Ильгам Таиров, Алексей Кузьмин, Татьяна Сурнина и Алексей Богданов.
Специальными призами отметили лучших игроков турнира Никиту Жевно, Рустама Садыкова и Максима Лячека.
— Когда руководство клуба «Шанс» обратилось ко мне с предложением провести совместный турнир по городкам, так как у нас есть для этого возможности, а также прекрасная площадка, я сразу же согласился. Мне очень нравится, как грамотно и эффективно работают представители клуба. Уверен, что в дальнейшем мы продолжим сотрудничество и проведем еще много различных спортивных встреч, — отметил директор спортивной школы муниципального района Евгений Базадыров.
Мероприятие прошло в рамках спортивно-оздоровительной деятельности клуба «Шанс» и реализации грантового проекта «Фестиваль инклюзивных и спортивных игр „Играем всей семьей!“. После церемонии гости отправились в экспозицию „Сибирское подворье“, чтобы познакомиться с культурной стороной жизни Нижнетавдинского района и набраться сил перед обратной дорогой.
Напомним, проект направлен на развитие и популяризацию инклюзивного туризма, адаптивного спорта и укрепление семейных ценностей. Участники и члены их семей совершат выездные экскурсии в муниципальные районы и города юга Тюменской области, познакомятся с историей, культурой и бытом местного населения.