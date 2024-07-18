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Posted 18 июля, 13:50

Published 18 июля, 13:50

Modified Сегодня, 00:24

Updated Сегодня, 00:24

В Тюменской области прошел турнир по городкам среди спортсменов с ОВЗ

В Тюменской области прошел турнир по городкам среди спортсменов с ОВЗ

18 июля 2024, 13:50
Фото: 1MI
В Нижней Тавде состоялся открытый турнир по городкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие в нем приняли 35 спортсменов в составе семи команд из Тюмени, Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов. О мероприятии рассказали в депспорта региона.
Фото: Евгений Шаров / сайт департамента спорта ТО

Победителей определили по наибольшему количеству выбитых фигур и набранных общекомандных очков.

По итогам всех сыгранных туров победителем стала команда «Шанс» в составе Виталия Вана, Олега Голуб, Максима Щенин и Сергея Редикульцева.

На второй строчке турнирной таблицы расположился коллектив под названием «Шанс» в составе Михаила Бабкина, Ольги Елыниной, Андрея Шибанова, Александра Серегина и Данила Евтушенко.

Замкнула тройку призеров команда «Нижняя Тавда». Ее представителями стали Радик Шафигуллин, Ильгам Таиров, Алексей Кузьмин, Татьяна Сурнина и Алексей Богданов.

Специальными призами отметили лучших игроков турнира Никиту Жевно, Рустама Садыкова и Максима Лячека.

— Когда руководство клуба «Шанс» обратилось ко мне с предложением провести совместный турнир по городкам, так как у нас есть для этого возможности, а также прекрасная площадка, я сразу же согласился. Мне очень нравится, как грамотно и эффективно работают представители клуба. Уверен, что в дальнейшем мы продолжим сотрудничество и проведем еще много различных спортивных встреч, — отметил директор спортивной школы муниципального района Евгений Базадыров.

Мероприятие прошло в рамках спортивно-оздоровительной деятельности клуба «Шанс» и реализации грантового проекта «Фестиваль инклюзивных и спортивных игр „Играем всей семьей!“. После церемонии гости отправились в экспозицию „Сибирское подворье“, чтобы познакомиться с культурной стороной жизни Нижнетавдинского района и набраться сил перед обратной дорогой.

Напомним, проект направлен на развитие и популяризацию инклюзивного туризма, адаптивного спорта и укрепление семейных ценностей. Участники и члены их семей совершат выездные экскурсии в муниципальные районы и города юга Тюменской области, познакомятся с историей, культурой и бытом местного населения.

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