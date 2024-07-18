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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Тюмени подешевели однокомнатные квартиры

В Тюмени подешевели однокомнатные квартиры

18 июля 2024, 11:23
Фото: nashgorod.ru
Однокомнатные квартиры подешевели в Тюмени. Об этом сообщают аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи».

За месяц «квадраты» стали дешевле на 5,3%. Речь идет о дилье на первичном рынке.

«В июне на квартиры формата однокомнатных наблюдается снижение удельной цены (-5,3%). Средняя цена составляет 137 955 рублей за квадратный метр», — говорится в сообщении агентства.

Цена на многокомнатные квартиры в областной столице также снижается.

Ранее «Наш город» сообщал, что продажи квартир на вторичном рынке за первое полугодие 2024 года упали на 15,5%. Это очень большое снижение спроса, которое в условиях рынка просто обязано сказаться на ценах.

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