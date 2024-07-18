В Тюмени подешевели однокомнатные квартиры

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
За месяц «квадраты» стали дешевле на 5,3%. Речь идет о дилье на первичном рынке.
«В июне на квартиры формата однокомнатных наблюдается снижение удельной цены (-5,3%). Средняя цена составляет 137 955 рублей за квадратный метр», — говорится в сообщении агентства.
Цена на многокомнатные квартиры в областной столице также снижается.
Ранее «Наш город» сообщал, что продажи квартир на вторичном рынке за первое полугодие 2024 года упали на 15,5%. Это очень большое снижение спроса, которое в условиях рынка просто обязано сказаться на ценах.