Тюменцы сообщают о разгуле маргиналов на Лесобазе. Там была убита Настя Муравьева

Напомним, 8-летняя Анастасия Муравьева была убита 30 июня 2021 года. Тело девочки нашли спустя полтора месяца на берегу озера на Лесобазе. По подозрению в убийстве ребенка был задержан Виталий Бережной. Расследование уголовного дела и судебные заседания продолжались в течение двух лет года. В мае 2023 года Бережному вынесли приговор — его приговорили к пожизненному сроку. Наказание он отбывает в пермской колонии особого режима «Белый лебедь».