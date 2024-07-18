Тюменцы сообщают о разгуле маргиналов на Лесобазе. Там была убита Настя Муравьева

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:55
Горожане отмечают, что ежедневно в районе школы собираются компании, распивающие спиртные напитки, наркотические вещества. Между тем, в школе занимаются дети. Кроме того, именно в данном районе, недалеко от спортшколы, в 2021 году было найдено тело убитой 8-летней школьницы Анастасии Муравьевой.
«В 2021 году в Тюмени в районе Лесобазы было совершено убийство Насти Муравьевой. Рядом с озером, где нашли тело, есть спортивная школа, в которой тренируются около 65 детишек, юные мастера спорта и КМС, золотой генофонд нашей страны. Возле данной спортивной школы прямо на детской площадке постоянно компании распивают спиртные напитки, употребляют наркотические вещества. Сейчас в Тюмени новый начальник полиции и новый мэр Афанасьев. Может быть, они уже обратят внимание на данную проблему и наведут порядок?» — посетовала одна из местных жительниц.
Заметим, в январе 2022 года глава СК РФ Александр Бастрыкин рекомендовал губернатору Моору оснастить Тюмень дополнительными видеокамерами. Тогда же компания Ростелеком сообщила, что на Лесобазе будут установлены 54 камеры видеонаблюдения. Между тем, жители Лесобазы сообщают, что на данный момент никаких мер по обеспечению безопасности не предпринято, хотя прошло уже 4 года.
Тюменцы отмечают, что пока полиция и власти бездействуют им приходится бороться с маргиналами собственными силами. Между тем жизнь и здоровье детей остаются под угрозой.
Напомним, 8-летняя Анастасия Муравьева была убита 30 июня 2021 года. Тело девочки нашли спустя полтора месяца на берегу озера на Лесобазе. По подозрению в убийстве ребенка был задержан Виталий Бережной. Расследование уголовного дела и судебные заседания продолжались в течение двух лет года. В мае 2023 года Бережному вынесли приговор — его приговорили к пожизненному сроку. Наказание он отбывает в пермской колонии особого режима «Белый лебедь».