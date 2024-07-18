Тюменская область продолжает активно реализовать национальные проекты

Пять новых фельдшерско-акушерских пунктов начали работу в 2024 году в Заводоуковском и Голышмановском городских округах, Ярковском, Ишимском и Исетском районах. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«До конца года на территории региона в рамках региональной программы „Модернизация первичного звена“ национального проекта „Здравоохранение“ откроются еще 14 фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачебная амбулатория в селе Успенка Тюменского района», — отметил глава региона. Современные ФАПы позволяют жителям оперативно получать качественную медицинскую помощь с использованием современного оборудования и цифровых технологий. Также есть возможность проводить телемедицинские консультации. Продолжается работа и в рамках национального проекта «Культура», рассказал Александр Моор. Объединение «Исток» в Абатском районе, центр культуры Армизонского района и клубная система Вагайского района выиграли конкурс «Фонда кино» и получат финансовую поддержку для создания современных кинозалов. Средства пойдут на покупку проекторов, акустических систем, экранов. Это даст жителям небольших населенных пунктов возможность увидеть новинки кинопроката. Сейчас в регионе работают более 90 современных кинозалов, 17 из них переоборудованы за счет субсидий «Фонда кино», прокомментировал губернатор. Напомним, в 2023 году Тюменская область вышла на первое место среди регионов страны по достижению плановых показателей реализации национальных проектов.