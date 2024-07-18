Отдохнул, выпил, и в столб! В Тюмени юный водитель снес опору ЛЭП своим авто «Жигули»

Как выяснили сотрудники ГИБДД, 19 летний водитель выпил 3 литра пива с друзьями, а после лихач вызвался отвести друзей домой на машине. Прав на управление при этом он не имел. В какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП, снеся ее с места. В результате столкновения пострадал один из пассажиров — 17-летний парень. Он доставлен в больницу.