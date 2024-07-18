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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

! В Тюмени юный водитель снес опору ЛЭП своим авто «Жигули»

Отдохнул, выпил, и в столб! В Тюмени юный водитель снес опору ЛЭП своим авто «Жигули»

18 июля 2024, 13:09
Фото: Гибдд по Тюменской области

! В Тюмени юный водитель снес опору ЛЭП своим авто «Жигули»

В Тюмени 19-летний лихач решил расслабиться с друзьями за бутылками пива, а после — сесть за руль и покататься, не имея прав. Итогом стала авария и разбитая о столб машина.
Сюжет
ДТП

Как выяснили сотрудники ГИБДД, 19 летний водитель выпил 3 литра пива с друзьями, а после лихач вызвался отвести друзей домой на машине. Прав на управление при этом он не имел. В какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП, снеся ее с места. В результате столкновения пострадал один из пассажиров — 17-летний парень. Он доставлен в больницу.

Ранее сообщалось о том, что под Тюменью насмерть разбился мужчина на «Москвиче».

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени
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