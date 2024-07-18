nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:02

Published Сегодня, 01:02

Modified Сегодня, 01:02

Updated Сегодня, 01:02

В Тюмени сегодня ожидаются дожди и +25

Опять грозы: тюменцам вновь обещают непогоду

18 июля 2024, 01:02
Фото: 1MI

В Тюмени сегодня ожидаются дожди и +25

На юге Тюменской области в четверг, 18 июля, ожидаются грозы, дожди, ветер 6-11 м/с. Днем термометры покажут +22…+26, в ночные часы ожидается +13…+18.

В Тюмени 18 июля ожидается облачная с прояснениями погода, дождь во второй половине дня. Утром термометры покажут +16…+22, днем до +24…+25, в вечерние часы ожидается +15…+19. Ветер будет дуть со скоростью до 1,3-3,7 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4119, закат в 21:17, продолжительность дня 17 часов 6 минут.

В Тобольске 18 июля синоптики обещают пасмурную погоду, дожди в вечерние часы. Утром температура воздуха составит +17…+21, днем потеплеет до +22…+23. В ночные часы термометры покажут +17…+19. Скорость ветра составит 2-3,4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:52, закат в 21:14, продолжительность дня 17 часов 22 минуты.

В Ишиме 18 июля ожидается пасмурная и дождливая погода. В утренние часы термометры покажут +17…+19, днем ожидается до +20…+21, в вечерние термометры покажут +16…+18. Ветер будет дуть со скоростью 2,5-4,1 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:02, закат в 20:55, продолжительность дня 16 часов 53 минуты.

Читайте также:
В Тюмени названа причина гибели младенцев, а матери бойца СВО отказали в выплатеТюменский наводчик пехоты погиб на СВОДети бойцов, погибших на СВО, бесплатно посетят аттракционы в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь
Отходит от берегов. В Тюмени критически изменился уровень воды в Туре
Вчера, 09:48
Полмиллиона за лето. Студенты назвали ТОП-5 самых выгодных подработок в Тюмени
Вчера, 13:44
Стало известно, из-за чего в Тюменской области умирают младенцы
Вчера, 03:14
Там утром +35! Тюменцы поделились жаркими впечатлениями от Турции
Вчера, 07:07
Все-таки запретят? Какое будущее прочат электросамокатам в Тюмени?
Вчера, 08:15
В ожидании автобуса. Почему в Тюмени усугубляются проблемы общественного транспорта?
Вчера, 07:05