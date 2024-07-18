Опять грозы: тюменцам вновь обещают непогоду

В Тюмени 18 июля ожидается облачная с прояснениями погода, дождь во второй половине дня. Утром термометры покажут +16…+22, днем до +24…+25, в вечерние часы ожидается +15…+19. Ветер будет дуть со скоростью до 1,3-3,7 м/с.