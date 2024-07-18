Опять грозы: тюменцам вновь обещают непогоду

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В Тюмени 18 июля ожидается облачная с прояснениями погода, дождь во второй половине дня. Утром термометры покажут +16…+22, днем до +24…+25, в вечерние часы ожидается +15…+19. Ветер будет дуть со скоростью до 1,3-3,7 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4119, закат в 21:17, продолжительность дня 17 часов 6 минут.
В Тобольске 18 июля синоптики обещают пасмурную погоду, дожди в вечерние часы. Утром температура воздуха составит +17…+21, днем потеплеет до +22…+23. В ночные часы термометры покажут +17…+19. Скорость ветра составит 2-3,4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:52, закат в 21:14, продолжительность дня 17 часов 22 минуты.
В Ишиме 18 июля ожидается пасмурная и дождливая погода. В утренние часы термометры покажут +17…+19, днем ожидается до +20…+21, в вечерние термометры покажут +16…+18. Ветер будет дуть со скоростью 2,5-4,1 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:02, закат в 20:55, продолжительность дня 16 часов 53 минуты.