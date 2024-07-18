Молния повредила обшивку киля летевшего из Иркутска самолета

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Во время осмотра воздушного судна Ан-26-100 АО, прибывшего с рейса по маршруту Иркутск — Ленск, было обнаружено повреждение обшивки киля с правой стороны в верхней части, сообщает vse42.ru.
По предварительной информации, причиной стало попадание разряда атмосферного электричества в самолет, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Стало известно, что в результате происшествия экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было.
По данному факту организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.