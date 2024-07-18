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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Молния повредила обшивку киля летевшего из Иркутска самолета

18 июля 2024, 12:41
Обшивку киля самолета, летевшего из Иркутска в Ленск, повредила молния.

Во время осмотра воздушного судна Ан-26-100 АО, прибывшего с рейса по маршруту Иркутск — Ленск, было обнаружено повреждение обшивки киля с правой стороны в верхней части, сообщает vse42.ru.

По предварительной информации, причиной стало попадание разряда атмосферного электричества в самолет, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Стало известно, что в результате происшествия экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было.

По данному факту организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.

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