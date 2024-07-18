Лучший звездопад 2024 года начался: когда и где посмотреть в России

В начале и конце периода можно будет увидеть 1-2 метеора в час. Но постепенно интенсивность звездопада будет наращиваться и достигнет своего пика в ночь с 12 на 13 августа, когда можно будет увидеть до 100–150 быстро падающих звездных тел в час.