Лучший звездопад 2024 года начался: когда и где посмотреть в России

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Как отмечается, в этот период года наша планета проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных кометой Свифта — Туттля. Данные частицы моментально сгорают, и создается впечатление звездного дождя. Об этом пишет newia.ru.
В текущем году этот небесный феномен начался 17 июля и закончится 24 августа. При этом количество видимых метеоров будет различаться в зависимости от дня.
В начале и конце периода можно будет увидеть 1-2 метеора в час. Но постепенно интенсивность звездопада будет наращиваться и достигнет своего пика в ночь с 12 на 13 августа, когда можно будет увидеть до 100–150 быстро падающих звездных тел в час.
Метеоры будут видны по всему небу, но наиболее активный поток ожидается с 2:00 до 4:30.
По мнению специалистов, лучше всего эффект звездного дождя будет виден людям, проживающим в средних широтах Северного полушария, а также в некоторых населенных пунктах Урала и Сибири.
Для наблюдения за этим явлением не требуется специального оборудования. Однако для наилучшего обзора жителям крупных городов рекомендуется выехать за пределы городской черты, где небо темнее и нет искусственного освещения.