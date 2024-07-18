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Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Лучший звездопад 2024 года начался: когда и где посмотреть в России

Лучший звездопад 2024 года начался: когда и где посмотреть в России

18 июля 2024, 18:09
Каждый год, примерно с середины лета, жители Земли имеют уникальную возможность увидеть захватывающее зрелище. Грандиозный поток метеоров возникает в созвездии Персея, отсюда и название — звездопад Персеиды.

Как отмечается, в этот период года наша планета проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных кометой Свифта — Туттля. Данные частицы моментально сгорают, и создается впечатление звездного дождя. Об этом пишет newia.ru.

В текущем году этот небесный феномен начался 17 июля и закончится 24 августа. При этом количество видимых метеоров будет различаться в зависимости от дня.

В начале и конце периода можно будет увидеть 1-2 метеора в час. Но постепенно интенсивность звездопада будет наращиваться и достигнет своего пика в ночь с 12 на 13 августа, когда можно будет увидеть до 100–150 быстро падающих звездных тел в час.

Метеоры будут видны по всему небу, но наиболее активный поток ожидается с 2:00 до 4:30.

По мнению специалистов, лучше всего эффект звездного дождя будет виден людям, проживающим в средних широтах Северного полушария, а также в некоторых населенных пунктах Урала и Сибири.

Для наблюдения за этим явлением не требуется специального оборудования. Однако для наилучшего обзора жителям крупных городов рекомендуется выехать за пределы городской черты, где небо темнее и нет искусственного освещения.

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