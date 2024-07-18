Число абортов сократилось в Тюменской области

Число абортов уменьшилось за год на 1,7% — показатель прерывания беременности составил в 2023 году 30,9 случая на 100 родов. Для сравнения, в 2022 году он составлял 32,6 случая. Большая часть абортов, 91,9%, была проведена на сроке беременности до 12 недель.