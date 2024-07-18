Число абортов сократилось в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Число абортов уменьшилось за год на 1,7% — показатель прерывания беременности составил в 2023 году 30,9 случая на 100 родов. Для сравнения, в 2022 году он составлял 32,6 случая. Большая часть абортов, 91,9%, была проведена на сроке беременности до 12 недель.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году на свет появились 17,6 тысячи малышей. За первые два месяца 2024 года в регионе родилось 2,6 тысячи детей.