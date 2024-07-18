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В Тюменской области сократилось число абортов и родов

Число абортов сократилось в Тюменской области

18 июля 2024, 08:09
Фото: 1MI

В Тюменской области сократилось число абортов и родов

Одновременно с ним снизилось и количество родов. По данным указанным в докладе, опубликованном на портале правительства Тюменской области, в 2023 году число родов сократилось более чем на 1 тысячу — с 18,6 тысячи до 17,2 тысячи.
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Число абортов уменьшилось за год на 1,7% — показатель прерывания беременности составил в 2023 году 30,9 случая на 100 родов. Для сравнения, в 2022 году он составлял 32,6 случая. Большая часть абортов, 91,9%, была проведена на сроке беременности до 12 недель.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году на свет появились 17,6 тысячи малышей. За первые два месяца 2024 года в регионе родилось 2,6 тысячи детей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Демография#Аборты#Роды
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