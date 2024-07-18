Более сотни миллионов евро требует владелец Тюменского НПЗ от страховщиков

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Общая сумма исковых требований составляет порядка 114 миллионов евро. С двух страховых компаний, Ингосстрах и Сбербанк Страхование, «Ри-Инвест» требует взыскать по 45 миллионов евро, с ВСК — 22,5 миллиона евро. Также в иске указано требование взыскать проценты со страховщиков за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 600 тысяч евро.
Рассмотрение дела по иску назначено на 13 сентября. По какому именно страховому случаю «Ри-Инвест» обратилось в суд не сообщается. Предполагается, что поводом для обращения послужил пожар, произошедший в январе 2022 года на Тюменском НПЗ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставили на торги имущество Антипинского НПЗ — оборудование, здания, компьютеры, двухкомнатная квартира и прочее. Общая стоимость лотов составляет 3 миллиарда рублей.