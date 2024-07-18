Более сотни миллионов евро требует владелец Тюменского НПЗ от страховщиков

Общая сумма исковых требований составляет порядка 114 миллионов евро. С двух страховых компаний, Ингосстрах и Сбербанк Страхование, «Ри-Инвест» требует взыскать по 45 миллионов евро, с ВСК — 22,5 миллиона евро. Также в иске указано требование взыскать проценты со страховщиков за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 600 тысяч евро.