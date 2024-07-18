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Владелец Тюменского НПЗ подал иск к страховщикам на 114 миллионов евро

Более сотни миллионов евро требует владелец Тюменского НПЗ от страховщиков

18 июля 2024, 05:21
Фото: 1MI

Владелец Тюменского НПЗ подал иск к страховщикам на 114 миллионов евро

В Арбитражный суд Москвы с иском к компаниям Ингосстрах, САО «ВСК» и Сбербанк Страхование обратилось ООО ООО «Ри-Инвест». Компания, основным производственным активом является Тюменский НПЗ. Соответствующая информация указана в картотеке арбитражных дел.
Сюжет
Суд

Общая сумма исковых требований составляет порядка 114 миллионов евро. С двух страховых компаний, Ингосстрах и Сбербанк Страхование, «Ри-Инвест» требует взыскать по 45 миллионов евро, с ВСК — 22,5 миллиона евро. Также в иске указано требование взыскать проценты со страховщиков за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 600 тысяч евро.

Рассмотрение дела по иску назначено на 13 сентября. По какому именно страховому случаю «Ри-Инвест» обратилось в суд не сообщается. Предполагается, что поводом для обращения послужил пожар, произошедший в январе 2022 года на Тюменском НПЗ.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставили на торги имущество Антипинского НПЗ — оборудование, здания, компьютеры, двухкомнатная квартира и прочее. Общая стоимость лотов составляет 3 миллиарда рублей.

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