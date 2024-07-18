Автопарк филиала Тюменской областной больницы стал больше на 9 спецмашин

Машины станут надежными помощниками для медицинских работников в доставке лекарственных препаратов в отдалённые населённые пункты, перевозке биологических материалов для исследования, а также в оказании неотложной медико-санитарной помощи на дому и доставке пациентов в медучреждение.



«Наши медработники смогут оперативно прибывать к пациентам в отдаленные населенные пункты, где иногда трудно добраться из-за отсутствия хороших дорог. Это имеет большое значение для жителей, которые нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, независимо от того, находятся ли они в районном центре или в дальних селах», — отметил главный врач ОБ №14 Дмитрий Суворов.



Автомобили поступили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».