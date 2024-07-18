nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля, 11:12

Published 18 июля, 11:12

Modified Сегодня, 02:49

Updated Сегодня, 02:49

Автопарк филиала Тюменской областной больницы стал больше на 9 спецмашин

Автопарк филиала Тюменской областной больницы стал больше на 9 спецмашин

18 июля 2024, 11:12
Фото: nashgorod.ru
Областную больницу №14 получила девять автомобилей Нива. Транспорт предназначен для оказания медицинской помощи жителям труднодоступных территорий Казанского и Сладковского районов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Машины станут надежными помощниками для медицинских работников в доставке лекарственных препаратов в отдалённые населённые пункты, перевозке биологических материалов для исследования, а также в оказании неотложной медико-санитарной помощи на дому и доставке пациентов в медучреждение.

«Наши медработники смогут оперативно прибывать к пациентам в отдаленные населенные пункты, где иногда трудно добраться из-за отсутствия хороших дорог. Это имеет большое значение для жителей, которые нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, независимо от того, находятся ли они в районном центре или в дальних селах», — отметил главный врач ОБ №14 Дмитрий Суворов.

Автомобили поступили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».

Подпишитесь
Уровень пошел в минус! Тура в Тюмени критически мелеет. ВИДЕО
2 августа, 08:26
«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы
2 августа, 06:25
Плата за душ и любовь. В тюменских интимных салонах поднимают цены
2 августа, 08:45
Куда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
2 августа, 05:28
Облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт бензина изменит цены в Тюмени?
2 августа, 10:09
Белые пошли: в тюменских лесах начался сезон сбора боровиков
3 августа, 08:40