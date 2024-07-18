Александр Моор: брендирование — повышает привлекательность муниципалитетов

«Мы всегда работаем с материальным: построить дорогу, школу. А в данном случае мы имеем дело с нематериальными явлениями: образами, ассоциациями. И это непросто. Важно работать с образами дальше, продвигать их. Причем как вовне, привлекая инвесторов, так и внутрь, чтобы местные жители знали и еще больше любили свою малую родину, а предприниматели развивали сервис», — подвел итог Александр Моор.