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Posted 18 июля, 13:15

Published 18 июля, 13:15

Modified Сегодня, 00:34

Updated Сегодня, 00:34

Александр Моор: брендирование — повышает привлекательность муниципалитетов

Александр Моор: брендирование — повышает привлекательность муниципалитетов

18 июля 2024, 13:15
Фото: nashgorod.ru
Три муниципалитета Тюменской области получили собственные территориальные бренды. В презентации брендов Ялуторовска, Уватского и Ярковского районов принял участие глава региона Александр Моор.
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Разработкой брендов занимались специалисты Торгово-промышленной палаты Тюменской области вместе с экспертами, представителями предпринимательского сообщества, муниципальными органами власти. В основу были положены мнения и идеи жителей. В итоге Ярковский район теперь — «Земля вольных сибирцев — Ярковье», Ялуторовск — «Мастерская Сибири», а Уватский район — «Тайга впечатлений, приключений и открытий».

Брендирование будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности, поможет развитию индустрии гостеприимства и реализации продукции местных производителей, уверены главы муниципалитетов.

«Мы всегда работаем с материальным: построить дорогу, школу. А в данном случае мы имеем дело с нематериальными явлениями: образами, ассоциациями. И это непросто. Важно работать с образами дальше, продвигать их. Причем как вовне, привлекая инвесторов, так и внутрь, чтобы местные жители знали и еще больше любили свою малую родину, а предприниматели развивали сервис», — подвел итог Александр Моор.

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