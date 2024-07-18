Александр Моор: брендирование — повышает привлекательность муниципалитетов

Posted 18 июля, 13:15
Published 18 июля, 13:15
Modified Сегодня, 00:34
Updated Сегодня, 00:34
Разработкой брендов занимались специалисты Торгово-промышленной палаты Тюменской области вместе с экспертами, представителями предпринимательского сообщества, муниципальными органами власти. В основу были положены мнения и идеи жителей. В итоге Ярковский район теперь — «Земля вольных сибирцев — Ярковье», Ялуторовск — «Мастерская Сибири», а Уватский район — «Тайга впечатлений, приключений и открытий».
Брендирование будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности, поможет развитию индустрии гостеприимства и реализации продукции местных производителей, уверены главы муниципалитетов.
«Мы всегда работаем с материальным: построить дорогу, школу. А в данном случае мы имеем дело с нематериальными явлениями: образами, ассоциациями. И это непросто. Важно работать с образами дальше, продвигать их. Причем как вовне, привлекая инвесторов, так и внутрь, чтобы местные жители знали и еще больше любили свою малую родину, а предприниматели развивали сервис», — подвел итог Александр Моор.