Жить стало дорого: стоимость потребительской корзины в Тюмени превысила 20 тысяч

Posted 17 июля, 07:19
Published 17 июля, 07:19
Modified 17 июля, 07:21
Updated 17 июля, 07:21
Для сравнения, менее года назад данный показатель немногим превышал 19 тысяч рублей. Отметим, в состав потребительской корзины входят 83 вида товаров и услуг, в числе которых порядка 30 видов продуктов, 41 — непродовольственных товаров и 12 видов услуг.
Отметим, что за последние полгода в Тюменской области продукты подорожали на 1,8%, непродовольственные товары — на 2,3%, услуги выросли в цене на 4,7%. Наиболее высокий рост цен продемонстрировали сливочное масло, сахар, хлебобулочные изделия, рыба, сыры — рост цен на эти товары превысил 4%.
Среди непродовольственных товаров существенно возросла стоимость стройматериалов, мебели, табачных изделий. В сфере услуг рекордсменами по росту стали услуги зарубежного туризма (почти 29%), пассажирских перевозок (более 12%).
Ранее «Наш Город» писал, что Росстат озвучил заработки тюменских педагогов и воспитателей. По уровню доходов они обогнали своих российских коллег.