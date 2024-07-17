Заветные 300 баллов: школьница из Тольятти сдала ЕГЭ на максимум

Выпускница гимназии № 39 в Тольятти Александра Янченко набрала по итогам экзаменов по 100 баллов по русскому языку, литературе и истории. Она показала не только лучший результат в родном городе, но и в области за текущий год.