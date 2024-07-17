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Заветные 300 баллов: школьница из Тольятти сдала ЕГЭ на максимум

17 июля 2024, 16:24
Выпускница гимназии № 39 в Тольятти Александра Янченко набрала по итогам экзаменов по 100 баллов по русскому языку, литературе и истории. Она показала не только лучший результат в родном городе, но и в области за текущий год.

Тягу к знаниям девочке привили еще с детства. Она рано начала читать, а позднее стала постоянной участницей городских и региональных олимпиад. Учителя отмечали ее работоспособность и амбиции, сообщает sovainfo.ru.

Мама школьницы Елена является педагогом, и сама продолжает получать новые знания в магистратуре. Она рассказала, что Александра сейчас совершенствует навык английского языка, читает книги и смотрит фильмы в оригинале.

Но жизнь девушки сосредоточена не только на отличных результатах в учебе. Она также гуляет с друзьями, занимается живописью, музыкой и танцами.

Сейчас выпускница определяется с профессией. В ее планах — поступление в Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге на специальность «Дизайн».

После окончания школы Александру пригласили на торжественную встречу главы Самарской области Вячеслава Федорищева с лучшими выпускниками 2024 года. Там ей вручили золотую медаль «За особые успехи в учении», сообщает администрация Тольятти.

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