Заветные 300 баллов: школьница из Тольятти сдала ЕГЭ на максимум

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Тягу к знаниям девочке привили еще с детства. Она рано начала читать, а позднее стала постоянной участницей городских и региональных олимпиад. Учителя отмечали ее работоспособность и амбиции, сообщает sovainfo.ru.
Мама школьницы Елена является педагогом, и сама продолжает получать новые знания в магистратуре. Она рассказала, что Александра сейчас совершенствует навык английского языка, читает книги и смотрит фильмы в оригинале.
Но жизнь девушки сосредоточена не только на отличных результатах в учебе. Она также гуляет с друзьями, занимается живописью, музыкой и танцами.
Сейчас выпускница определяется с профессией. В ее планах — поступление в Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге на специальность «Дизайн».
После окончания школы Александру пригласили на торжественную встречу главы Самарской области Вячеслава Федорищева с лучшими выпускниками 2024 года. Там ей вручили золотую медаль «За особые успехи в учении», сообщает администрация Тольятти.