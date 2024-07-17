nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июля, 12:12

Published 17 июля, 12:12

Modified Сегодня, 02:44

Updated Сегодня, 02:44

В Тюменской области продолжается капитальное обновление сельских поликлиник

В Тюменской области продолжается капитальное обновление сельских поликлиник

17 июля 2024, 12:12
Фото: 1MI
В здании Упоровской поликлиники Областной больницы №12 идет капитальный ремонт. Работы начались в апреле 2024 года и проводятся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Поликлиника села Упорово рассчитана на 634 посещения в сутки, обслуживает население в 20 000 человек, из которых четверть дети. На время ремонта все специалисты разместились в соседнем корпусе больницы, приемы пациентов ведутся по графику, без изменений.

Заведующий филиалом Упоровской районной больницы Алексей Речкин: «На сегодняшний день демонтированы: старый пол, штукатурка, деревянные оконные блоки, кровля. Выполнены работы по оштукатуриванию стен, заливка полов, ведется установка окон, уже установлена стропильная группа кровли, проводится монтаж электрических сетей на 2 этаже и структурированной кабельной системы. В новую поликлинику будет поставлено современное медицинское оборудование и мебель. Обновится инфраструктура, медицинскую помощь можно будет оказывать в комфортных и современных условиях».


Подпишитесь
Уровень пошел в минус! Тура в Тюмени критически мелеет. ВИДЕО
2 августа, 08:26
«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы
2 августа, 06:25
Плата за душ и любовь. В тюменских интимных салонах поднимают цены
2 августа, 08:45
Куда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
2 августа, 05:28
Облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт бензина изменит цены в Тюмени?
2 августа, 10:09
Белые пошли: в тюменских лесах начался сезон сбора боровиков
3 августа, 08:40