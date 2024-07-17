В Тюменской области продолжается капитальное обновление сельских поликлиник

Поликлиника села Упорово рассчитана на 634 посещения в сутки, обслуживает население в 20 000 человек, из которых четверть дети. На время ремонта все специалисты разместились в соседнем корпусе больницы, приемы пациентов ведутся по графику, без изменений.



Заведующий филиалом Упоровской районной больницы Алексей Речкин: «На сегодняшний день демонтированы: старый пол, штукатурка, деревянные оконные блоки, кровля. Выполнены работы по оштукатуриванию стен, заливка полов, ведется установка окон, уже установлена стропильная группа кровли, проводится монтаж электрических сетей на 2 этаже и структурированной кабельной системы. В новую поликлинику будет поставлено современное медицинское оборудование и мебель. Обновится инфраструктура, медицинскую помощь можно будет оказывать в комфортных и современных условиях».





