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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Самарской области появятся шесть новых кинотеатров

17 июля 2024, 09:46
По итогам конкурса Фонда кино по поддержке кинотеатров в малых и средних городах страны финансовую поддержку на создание и оборудование кинозалов получат 93 организации из 36 российских регионов.

В Самарской области новые пространства появятся по одному в Красноармейском, Волжском, Борском, Кинельском районах и два в Похвистневе. На эти цели из федерального бюджета выделят 54 млн рублей, сообщает sovainfo.ru.

Как отметили в областном Минкульте, благодаря национальному проекту «Культура» по всей губернии открывают модернизированные кинозалы с современной цифровой техникой, новыми экранами и креслами. Так жители сел смотрят новинки кино на большом экране наравне с жителями мегаполисов. А молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать кинозалы по «Пушкинской карте».

Основная цель проекта Фонда кино — возрождение кинопоказа на селе и в малых городах.

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