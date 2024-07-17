В Самарской области появятся шесть новых кинотеатров

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Published Сегодня, 09:46
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В Самарской области новые пространства появятся по одному в Красноармейском, Волжском, Борском, Кинельском районах и два в Похвистневе. На эти цели из федерального бюджета выделят 54 млн рублей, сообщает sovainfo.ru.
Как отметили в областном Минкульте, благодаря национальному проекту «Культура» по всей губернии открывают модернизированные кинозалы с современной цифровой техникой, новыми экранами и креслами. Так жители сел смотрят новинки кино на большом экране наравне с жителями мегаполисов. А молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать кинозалы по «Пушкинской карте».
Основная цель проекта Фонда кино — возрождение кинопоказа на селе и в малых городах.