В Самарской области появятся шесть новых кинотеатров

Как отметили в областном Минкульте, благодаря национальному проекту «Культура» по всей губернии открывают модернизированные кинозалы с современной цифровой техникой, новыми экранами и креслами. Так жители сел смотрят новинки кино на большом экране наравне с жителями мегаполисов. А молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать кинозалы по «Пушкинской карте».