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«Росводоканал Тюмень» построил водопровод к деревне Головина в Тюменском районе

«Росводоканал Тюмень» построил водопровод к деревне Головина в Тюменском районе

17 июля 2024, 05:22
Фото: «Росводоканал Тюмень»
В Тюменском районе от села Онохино до деревни Головина из современных полимерных материалов водоканал построил 7250 метров водопроводных сетей. Теперь чистой водой будут обеспечены все жители населенного пункта.

Специалисты компании провели промывку и дезинфекцию трубопроводов, затем качество строительства коммуникаций диагностировали роботами телеинспекции.

Подключение нового водопровода к действующим сетям совместили с плановыми работами по замене запорной арматуры, что позволит минимизировать ограничение услуг водоснабжения. Замена запорной арматуры повысит надежность, а подключение к магистральным сетям улучшит качество водоснабжения, — рассказал начальник цеха эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения в Тюменском районе «Росводоканал Тюмень» Андрей Мартюченко.

В деревне Головина проживает более 300 человек. Центральное водоснабжение там было, но обеспечение чистой городской водой стало возможно только после заключения концессионного соглашения между администрацией Тюменского района, «Росводоканал Тюмень» и региональным правительством.

В прошлом году мы обеспечили качественным и надежным водоснабжением село Онохино, в этом году довели сеть до Головиной. Чтобы всем абонентам хватало воды, даже в засушливые летние дни, построили водонасосную станцию, — сообщила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Отметим, на развитие систем водоснабжения и водоотведения Тюменского района нацелены два концессионных соглашения. Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры района составит почти 10 миллиардов рублей.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водоснабжение#Водоканал#Водопровод#Тюменский район#Инвестиции#Тюмень Водоканал#Трубопроводы#Концессионное соглашение
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