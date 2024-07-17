«Росводоканал Тюмень» построил водопровод к деревне Головина в Тюменском районе

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Специалисты компании провели промывку и дезинфекцию трубопроводов, затем качество строительства коммуникаций диагностировали роботами телеинспекции.
Подключение нового водопровода к действующим сетям совместили с плановыми работами по замене запорной арматуры, что позволит минимизировать ограничение услуг водоснабжения. Замена запорной арматуры повысит надежность, а подключение к магистральным сетям улучшит качество водоснабжения, — рассказал начальник цеха эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения в Тюменском районе «Росводоканал Тюмень» Андрей Мартюченко.
В деревне Головина проживает более 300 человек. Центральное водоснабжение там было, но обеспечение чистой городской водой стало возможно только после заключения концессионного соглашения между администрацией Тюменского района, «Росводоканал Тюмень» и региональным правительством.
В прошлом году мы обеспечили качественным и надежным водоснабжением село Онохино, в этом году довели сеть до Головиной. Чтобы всем абонентам хватало воды, даже в засушливые летние дни, построили водонасосную станцию, — сообщила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Отметим, на развитие систем водоснабжения и водоотведения Тюменского района нацелены два концессионных соглашения. Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры района составит почти 10 миллиардов рублей.