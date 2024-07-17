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Работники в Тюменской области стали чаще увольняться по собственному желанию

Работники в Тюменской области стали чаще увольняться по собственному желанию

17 июля 2024, 04:38
Фото: 1MI
Во втором квартале 2024 года уволились по собственному желанию 76% тюменцев. Еще 14% уходили из-за сокращения штата.

Во втором квартале 2024 года уволились по собственному желанию 76% тюменцев. Это на 2% больше, по сравнению с первым кварталом, отметили аналитики hh.ru.

14% сотрудников ушли из-за сокращения штата. Также среди причин были невыполнение плана — 5% и реорганизация компании — 2%.

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Чаще всего увольняются по собственной инициативе сотрудники 18-24 лет — 80% и 25-34 лет — 75%. Из-за реорганизации и сокращения штата обычно уходят работники старше 55 лет — 17% и 45-54 лет — 15%.

В основном, увольняются по собственному желанию представители сфер туризма, образования, розничной торговли, юристы, «синие» воротнички, работники автомобильной сферы и те, кто задействован в производстве. Из-за сокращения и невыполнения плана уходят специалисты, чья работа связана с инвестициями.

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По данным регионального департамента труда и занятости населения, с начала июня в Тюменской области попали под сокращение 23 человека. До конца августа будет уволен еще 31 работник.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии июля. Некоторым специалистам предлагают зарабатывать от 150 тысяч рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Работодатели#Увольнение
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