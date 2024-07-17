Работники в Тюменской области стали чаще увольняться по собственному желанию

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
Во втором квартале 2024 года уволились по собственному желанию 76% тюменцев. Это на 2% больше, по сравнению с первым кварталом, отметили аналитики hh.ru.
14% сотрудников ушли из-за сокращения штата. Также среди причин были невыполнение плана — 5% и реорганизация компании — 2%.
Чаще всего увольняются по собственной инициативе сотрудники 18-24 лет — 80% и 25-34 лет — 75%. Из-за реорганизации и сокращения штата обычно уходят работники старше 55 лет — 17% и 45-54 лет — 15%.
В основном, увольняются по собственному желанию представители сфер туризма, образования, розничной торговли, юристы, «синие» воротнички, работники автомобильной сферы и те, кто задействован в производстве. Из-за сокращения и невыполнения плана уходят специалисты, чья работа связана с инвестициями.
По данным регионального департамента труда и занятости населения, с начала июня в Тюменской области попали под сокращение 23 человека. До конца августа будет уволен еще 31 работник.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии июля. Некоторым специалистам предлагают зарабатывать от 150 тысяч рублей.