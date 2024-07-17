Приятные воспоминания. Тюменцев пригласили на секс-игры в формате «Школа»

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Информацию о грядущих мероприятиях передает телеграм-канал Темы Тюмени. Организаторы просят всех желающих соблюдать строгий дресс-код. Это школьная форма мальчиков и девочек, а также быть готовыми к нескольким необычным представлениям. Гвоздем программы должен стать медосмотр от школьной медсестры. Что он будет из себя представлять — неизвестно.
Как рассказали организаторы, школьную вечеринку они решили создать неспроста, а из-за впечатлений, которые остаются, пока дети учатся с 1 по 9 или 11 класс.
«Мы исходим из того, что школьные годы — самые насыщенные и запоминаемые в нашей жизни», — рассказали организаторы.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени нашли самые выгодные подработки для студентов на это лето.