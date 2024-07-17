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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Тюмени пройдет серия ярких секс-вечеринок

Приятные воспоминания. Тюменцев пригласили на секс-игры в формате «Школа»

17 июля 2024, 13:47
Фото: 1MI

В Тюмени пройдет серия ярких секс-вечеринок

В Тюмени анонсировали несколько секс-вечеринок в формате «Школа». Участникам предлагают прийти на мероприятие в школьной форме, а после насладиться гвоздем программы — медосмотром.

Информацию о грядущих мероприятиях передает телеграм-канал Темы Тюмени. Организаторы просят всех желающих соблюдать строгий дресс-код. Это школьная форма мальчиков и девочек, а также быть готовыми к нескольким необычным представлениям. Гвоздем программы должен стать медосмотр от школьной медсестры. Что он будет из себя представлять — неизвестно.

Как рассказали организаторы, школьную вечеринку они решили создать неспроста, а из-за впечатлений, которые остаются, пока дети учатся с 1 по 9 или 11 класс.

«Мы исходим из того, что школьные годы — самые насыщенные и запоминаемые в нашей жизни», — рассказали организаторы.
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