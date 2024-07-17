Приятные воспоминания. Тюменцев пригласили на секс-игры в формате «Школа»

Информацию о грядущих мероприятиях передает телеграм-канал Темы Тюмени. Организаторы просят всех желающих соблюдать строгий дресс-код. Это школьная форма мальчиков и девочек, а также быть готовыми к нескольким необычным представлениям. Гвоздем программы должен стать медосмотр от школьной медсестры. Что он будет из себя представлять — неизвестно.