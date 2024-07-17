Послужит благому делу: у тюменца забрали Porsche для отправки на СВО

Два автомобилиста из Тобольска лишились Porsche и Nissan. Оба были лишены прав за пьяную езду, но снова сели за руль. Помимо того, что мужчины остались без водительских прав и автомобилей, они также отправились на исправительные работы: один на 300 часов, другой — на 400.