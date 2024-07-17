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У жителя Тюменской области забрали Porsche для отправки СВО

Послужит благому делу: у тюменца забрали Porsche для отправки на СВО

17 июля 2024, 09:37
Фото: 1MI

У жителя Тюменской области забрали Porsche для отправки СВО

Еще один тюменец лишился автомобиля марки Nissan. Транспорт у мужчин конфисковали за пьяную езду.

Судебные приставы изъяли у тюменцев два автомобиля и две бензопилы. Техника отправится на помощь военнослужащим в зону СВО, сообщили в УФССП России по Тюменской области.

Два автомобилиста из Тобольска лишились Porsche и Nissan. Оба были лишены прав за пьяную езду, но снова сели за руль. Помимо того, что мужчины остались без водительских прав и автомобилей, они также отправились на исправительные работы: один на 300 часов, другой — на 400.

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Еще двое жителей Вагайского района были пойманы на незаконной вырубке леса. В рамках уголовного дела были изъяты две бензопилы. Мужчины получили по году лишения свободы условно и по штрафу в размере 36 и 63 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что за выходные в Тюмени задержали около 40 пьяных водителей. У тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования, конфисковали автомобили.

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