Послужит благому делу: у тюменца забрали Porsche для отправки на СВО

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
Судебные приставы изъяли у тюменцев два автомобиля и две бензопилы. Техника отправится на помощь военнослужащим в зону СВО, сообщили в УФССП России по Тюменской области.
Два автомобилиста из Тобольска лишились Porsche и Nissan. Оба были лишены прав за пьяную езду, но снова сели за руль. Помимо того, что мужчины остались без водительских прав и автомобилей, они также отправились на исправительные работы: один на 300 часов, другой — на 400.
Еще двое жителей Вагайского района были пойманы на незаконной вырубке леса. В рамках уголовного дела были изъяты две бензопилы. Мужчины получили по году лишения свободы условно и по штрафу в размере 36 и 63 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что за выходные в Тюмени задержали около 40 пьяных водителей. У тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования, конфисковали автомобили.