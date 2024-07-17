Политолог оценил шансы скорого открытия границы между Россией и Финляндией

«Они нас упрекали, что через территорию России в Финляндию пытались попасть тысячи беженцев. Якобы Москва должна была что-то с этим сделать. Но эти граждане въехали в нашу страну на законных основаниях, а куда они отправятся дальше — уже не наша забота. К тому же, цифры там были не такие критичные, как говорят, на южных европейских границах страны беженцев было в разы больше», — пояснил Светов.