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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Тюменской области перекроют движение по путепроводу над железнодорожными путя

Мост над железной дорогой перекроют в Тюмени. Он может рухнуть в любой момент

17 июля 2024, 07:55
Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Тюменской области перекроют движение по путепроводу над железнодорожными путя

В Тюменской области хотят перекрыть движение по путепроводу над железной дорогой. Речь идет об участке на 94-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ишим — Омск.

По информации уральской транспортной прокуратуры, данный путепровод может представлять опасность из-за нарушения целостности конструкций мостового сооружения и отдельных его элементов.

Ремонтные работы на путепроводе проведет «Уралуправтодор». Юрлицо уже привлекли к ответственности за нарушение требований технических регламентов. Кроме того, суд рассмотрит заявление о запрете эксплуатации путепровода до его приведения в нормативное состояние.

Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе спустя двое суток возобновили автобусное сообщение между населенными пунктами. С 15 июля оно было приостановлено из-за расторгнутого с перевозчиком контракта.

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