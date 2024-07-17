Мост над железной дорогой перекроют в Тюмени. Он может рухнуть в любой момент

Ремонтные работы на путепроводе проведет «Уралуправтодор». Юрлицо уже привлекли к ответственности за нарушение требований технических регламентов. Кроме того, суд рассмотрит заявление о запрете эксплуатации путепровода до его приведения в нормативное состояние.