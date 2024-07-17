Мост над железной дорогой перекроют в Тюмени. Он может рухнуть в любой момент

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
По информации уральской транспортной прокуратуры, данный путепровод может представлять опасность из-за нарушения целостности конструкций мостового сооружения и отдельных его элементов.
Ремонтные работы на путепроводе проведет «Уралуправтодор». Юрлицо уже привлекли к ответственности за нарушение требований технических регламентов. Кроме того, суд рассмотрит заявление о запрете эксплуатации путепровода до его приведения в нормативное состояние.
Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе спустя двое суток возобновили автобусное сообщение между населенными пунктами. С 15 июля оно было приостановлено из-за расторгнутого с перевозчиком контракта.