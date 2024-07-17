Клещевым энцефалитом в Тюменской области заболели 34 человека

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Published Сегодня, 02:38
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За 2024 год в Тюменской области от укусов клещей пострадали 12 164 человека, из них 1963 — дети до 14 лет. 34 человека заболели клещевым энцефалитом, 25 — клещевым боррелиозом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Самый эффективный способ профилактики заболеваний — вакцинация, которую прошли уже 121 498 тюменцев. 77 553 от общего числа вакцинированных — люди, относящиеся к профессиональным группам риска, 43 945 — дети до 14 лет.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших ротавирусом. Показатель заболеваемости увеличился на 23%.