Грозы и ливневые дожди: на Тюмень сегодня обрушится непогода

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В Тюмени 17 июля ожидается облачная с прояснениями погода без осадков в первой половине дня, во второй половине дня небо затянет тучами. Утром температура воздуха составит +15…+24, к полудню воздух прогреется до +24…+25, в вечерние часы термометры покажут +15…+19. Ветер будет дуть со скоростью до 5,8 м/с.
УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 4:09, закат в 21:19, продолжительность дня 17 часов 10 минут.
В Тобольске 17 июля синоптики обещают пасмурную погоду, дожди в вечерние часы. Утром температура воздуха составит +17…+21, днем потеплеет до +22…+23. В ночные часы термометры покажут +17…+19. Скорость ветра составит 4-5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:50, закат в 21:16, продолжительность дня 17 часов 26 минут.
В Ишиме 17 июля ожидается пасмурная погода, дожди во второй половине дня. В утренние часы температура воздуха составит +16…+21, днем до +22…+23, в вечерние часы ожидается +17…+18. Ветер будет дуть со скоростью 3,2-4,3 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:00, закат в 20:56, продолжительность дня 16 часов 56 минут.