Грозы и ливневые дожди: на Тюмень сегодня обрушится непогода

В Тюмени 17 июля ожидается облачная с прояснениями погода без осадков в первой половине дня, во второй половине дня небо затянет тучами. Утром температура воздуха составит +15…+24, к полудню воздух прогреется до +24…+25, в вечерние часы термометры покажут +15…+19. Ветер будет дуть со скоростью до 5,8 м/с.