Эксперты: Свекольный порошок полезен при физических нагрузках

По мнению производителей пищевых добавок, свекла в виде порошка благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и помогает при физических нагрузках. Так, порошок из свеклы способствует нормализации кровообращения и кровяного давления за счет увеличения уровня оксида азота в организме. Это помогает сосудам свободно сужаться и расширяться, придавая энергии и улучшая спортивные результаты, пишет newkhakasiya.online.