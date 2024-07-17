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Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Эксперты: Свекольный порошок полезен при физических нагрузках

Эксперты: Свекольный порошок полезен при физических нагрузках

17 июля 2024, 10:11
Фото: Изображение Midjourney
Свекла — не только главный компонент для борща или винегрета, но и ценный овощ, который играет важную роль в здоровом питании и полезен для спортсменов.

По мнению производителей пищевых добавок, свекла в виде порошка благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и помогает при физических нагрузках. Так, порошок из свеклы способствует нормализации кровообращения и кровяного давления за счет увеличения уровня оксида азота в организме. Это помогает сосудам свободно сужаться и расширяться, придавая энергии и улучшая спортивные результаты, пишет newkhakasiya.online.

Полезные вещества в свекле сохраняются даже после переработки в сок или порошок. Важную роль при этом играет сорт овоща и метод обработки. Уточняется, что свекольный порошок представляет собой сублимированный сок свеклы.

Свекольный порошок приносит пользу спортсменам, повышая выносливость и улучшая результаты на тренировках. Оксид азота в мышцах поддерживает необходимый уровень фосфокреатина, который обычно истощается при интенсивных физических нагрузках, а также способствует высвобождению клеточного кальция, ускоряя сокращение мышц.

Исследования показали, что несколько дней приема свекольной добавки способны снять боль в мышцах, вызванную тренировками. Также эта добавка способствует регенерации мышц благодаря содержанию в ней оксида азота.

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