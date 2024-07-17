Эксперты: Свекольный порошок полезен при физических нагрузках

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По мнению производителей пищевых добавок, свекла в виде порошка благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и помогает при физических нагрузках. Так, порошок из свеклы способствует нормализации кровообращения и кровяного давления за счет увеличения уровня оксида азота в организме. Это помогает сосудам свободно сужаться и расширяться, придавая энергии и улучшая спортивные результаты, пишет newkhakasiya.online.
Полезные вещества в свекле сохраняются даже после переработки в сок или порошок. Важную роль при этом играет сорт овоща и метод обработки. Уточняется, что свекольный порошок представляет собой сублимированный сок свеклы.
Свекольный порошок приносит пользу спортсменам, повышая выносливость и улучшая результаты на тренировках. Оксид азота в мышцах поддерживает необходимый уровень фосфокреатина, который обычно истощается при интенсивных физических нагрузках, а также способствует высвобождению клеточного кальция, ускоряя сокращение мышц.
Исследования показали, что несколько дней приема свекольной добавки способны снять боль в мышцах, вызванную тренировками. Также эта добавка способствует регенерации мышц благодаря содержанию в ней оксида азота.