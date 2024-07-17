Эксперт рассказала о рисках при сделках с недвижимостью в Московской области

Как пишет «Ридус», эксперт привела пример с домом, который находится в селе Петрово-Дальнее. Несколько лет назад застройщик распродал 30 долей этого здания по стоимости от 1 до 2 миллионов рублейю Спустя некоторое время суд постановил снести это здание, поскольку оно построено на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, но при этом сам дом имеет признаки многоквартирности. В результате владельцы квартир остались без денег и жилья. При этом застройщик не нарушал законодательство — он продавал не квартиры, а доли. По мнению юриста, такие нюансы необходимо обязательно учитывать при покупке дешевой недвижимости. Важно помнить, что на участках под ИЖС нельзя строить многоквартирные дома и приобретение такого жилья несет огромные риски.