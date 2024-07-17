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Два школьника на мотоциклах не поделили дорогу в Тюменском районе

Два школьника на мотоциклах не поделили дорогу в Тюменском районе

17 июля 2024, 03:47
Фото: ГИБДД Тюменской области
Самому младшему участнику аварии 11 лет. Оба подростка получили травмы.
Сюжет
ДТП

Вчера в микрорайоне Молодежный в Тюменском районе столкнулись мопед и мотоцикл. 14-летний водитель мопеда разворачивался на проезжей части, но не убедился в безопасности маневра.

За рулем мотоцикла находился 11-летний подросток. Оба школьника получили травмы. Автоинспекторы выясняют, где ребята взяли мототранспорт.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подросток на электросамокате сбил ребенка. Девочка получила травмы.

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