Два школьника на мотоциклах не поделили дорогу в Тюменском районе

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Вчера в микрорайоне Молодежный в Тюменском районе столкнулись мопед и мотоцикл. 14-летний водитель мопеда разворачивался на проезжей части, но не убедился в безопасности маневра.
За рулем мотоцикла находился 11-летний подросток. Оба школьника получили травмы. Автоинспекторы выясняют, где ребята взяли мототранспорт.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подросток на электросамокате сбил ребенка. Девочка получила травмы.