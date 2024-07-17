10 кг мефедрона! Двое безработных тюменцев оборудовали дома нарколабораторию

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Двух «химиков», производивших в Тюмени мефедрон, силовики задержали с поличным. Тюменцы 2000-го года рождения оборудовали в жилом помещении целую лабораторию, из которой правоохранители изъяли 10 килограммов мефедрона, а также реагенты и оборудование химической лаборатории.
Как рассказали «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области, на производителей наркотоваров завели по три уголовных дела, предусматривающих ответственность за покушение на сбыт наркотиков и их производство.
«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет», — сообщили в РУФСБ России по Тюменской области.
Отметим, что за 2024 год к уголовной ответственности за наркопреступления были приговорены шестеро несовершеннолетних. Правоохранители отмечают, что все чаще в наркобизнес привлекают молодежь.