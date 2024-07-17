10 кг мефедрона! Двое безработных тюменцев оборудовали дома нарколабораторию

Двух «химиков», производивших в Тюмени мефедрон, силовики задержали с поличным. Тюменцы 2000-го года рождения оборудовали в жилом помещении целую лабораторию, из которой правоохранители изъяли 10 килограммов мефедрона, а также реагенты и оборудование химической лаборатории.