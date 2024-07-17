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Двое безработных тюменцев оборудовали дома нарколабораторию.

10 кг мефедрона! Двое безработных тюменцев оборудовали дома нарколабораторию

17 июля 2024, 09:30
Фото: РУФСБ по Тюменской области.
Двое безработных тюменцев оборудовали дома нарколабораторию.

Двое безработных тюменцев оборудовали дома нарколабораторию

Мужчины 2000-го года рождения организовали в Тюмени нарколабораторию. Производство располагалось в жилом доме. Только в момент ареста в помещении было расфасовано 10 килограммов мефедрона.

Двух «химиков», производивших в Тюмени мефедрон, силовики задержали с поличным. Тюменцы 2000-го года рождения оборудовали в жилом помещении целую лабораторию, из которой правоохранители изъяли 10 килограммов мефедрона, а также реагенты и оборудование химической лаборатории.

Задержание владельцев нарколаборатории.Задержание владельцев нарколаборатории.
Задержание владельцев нарколаборатории.Задержание владельцев нарколаборатории.
Задержание владельцев нарколаборатории.
Фото: РУФСБ России по Тюменской области

Как рассказали «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области, на производителей наркотоваров завели по три уголовных дела, предусматривающих ответственность за покушение на сбыт наркотиков и их производство.

«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет», — сообщили в РУФСБ России по Тюменской области.

Отметим, что за 2024 год к уголовной ответственности за наркопреступления были приговорены шестеро несовершеннолетних. Правоохранители отмечают, что все чаще в наркобизнес привлекают молодежь.

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Ранее «Наш город» сообщал о задержании тюменца, который хотел продать в городе килограмм мефедрона.

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