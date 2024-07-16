nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июля, 12:18

Published 16 июля, 12:18

Modified Сегодня, 00:00

Updated Сегодня, 00:00

Жительниц Тюменской области приглашают пройти бесплатный курс «Мама-предприниматель»

Жительниц Тюменской области приглашают пройти бесплатный курс «Мама-предприниматель»

16 июля 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney
Открыт прием заявок на образовательный курс «Мама-предприниматель». Бесплатное обучение могут пройти жительницы Тюменской области, которые хотят развивать свое дело.

Более 8 тысяч бизнес-проектов запущено в рамках программы «Мама-предприниматель»

«Одна из задач программы „Мама-предприниматель“ — помочь женщинам справиться с трудностями, с которыми они встречаются на старте своего дела: нехваткой знаний, уверенности в своих силах, отсутствием капитала. И мы видим эффективность: выпускницы программы запустили 8149 проектов, то есть 74% участниц программа помогла успешно стартовать в бизнесе. При этом свое дело начинают не только победительницы: полученная база знаний дает участницам возможность самостоятельно привлечь финансирование в свой проект», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В Тюменской области продолжается приём заявок на программу «Мама-предприниматель». Событие пройдёт с 5 по 9 августа.

Принять участие могут матери несовершеннолетних детей и находящиеся в декрете. Участницы могут прийти с бизнес-идеей или уже действующим бизнесом, однако возраст компании не должен превышать год на дату начала регионального этапа.

Подать заявку на участие в программе можно на сайте мамапредприниматель.рф.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подпишитесь
Уровень пошел в минус! Тура в Тюмени критически мелеет. ВИДЕО
2 августа, 08:26
«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы
2 августа, 06:25
Плата за душ и любовь. В тюменских интимных салонах поднимают цены
2 августа, 08:45
Куда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
2 августа, 05:28
Облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт бензина изменит цены в Тюмени?
2 августа, 10:09
Белые пошли: в тюменских лесах начался сезон сбора боровиков
3 августа, 08:40