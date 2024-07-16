Жительниц Тюменской области приглашают пройти бесплатный курс «Мама-предприниматель»

Более 8 тысяч бизнес-проектов запущено в рамках программы «Мама-предприниматель»



«Одна из задач программы „Мама-предприниматель“ — помочь женщинам справиться с трудностями, с которыми они встречаются на старте своего дела: нехваткой знаний, уверенности в своих силах, отсутствием капитала. И мы видим эффективность: выпускницы программы запустили 8149 проектов, то есть 74% участниц программа помогла успешно стартовать в бизнесе. При этом свое дело начинают не только победительницы: полученная база знаний дает участницам возможность самостоятельно привлечь финансирование в свой проект», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.



В Тюменской области продолжается приём заявок на программу «Мама-предприниматель». Событие пройдёт с 5 по 9 августа.



Принять участие могут матери несовершеннолетних детей и находящиеся в декрете. Участницы могут прийти с бизнес-идеей или уже действующим бизнесом, однако возраст компании не должен превышать год на дату начала регионального этапа.



Подать заявку на участие в программе можно на сайте мамапредприниматель.рф.



Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».