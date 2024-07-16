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Posted 16 июля, 09:28

Published 16 июля, 09:28

Modified 16 июля, 09:33

Updated 16 июля, 09:33

Землянику в Тюмени теперь будут выращивать при помощи нейросети

Землянику в Тюмени теперь будут выращивать при помощи нейросети

16 июля 2024, 09:28
Фото: 1MI.
Ученые Тюменского государственного университета разработали уникальную нейросеть, которая существенно упростить выращивание земляники, помогая практически во всех аспектах всхода урожая.

Информацию о разработке публикует пресс-служба университета. Согласно разработавшим нейросеть ученым, она сможет постоянно мониторить ситуацию с посаженной земляникой, прогнозируя возможный урожай, а также давать рекомендации по более оптимизированной посадке ягоды.

Кроме того, может нейросеть и давать советы о том, как следить за урожаем. Например, отслеживая среднюю влажность, предупреждать, когда нужно полить или добавить удобрения.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Фрукты#Нейрохирургия#Нейросеть
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