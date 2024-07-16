Землянику в Тюмени теперь будут выращивать при помощи нейросети

Posted 16 июля, 09:28
Published 16 июля, 09:28
Modified 16 июля, 09:33
Updated 16 июля, 09:33
Информацию о разработке публикует пресс-служба университета. Согласно разработавшим нейросеть ученым, она сможет постоянно мониторить ситуацию с посаженной земляникой, прогнозируя возможный урожай, а также давать рекомендации по более оптимизированной посадке ягоды.
Кроме того, может нейросеть и давать советы о том, как следить за урожаем. Например, отслеживая среднюю влажность, предупреждать, когда нужно полить или добавить удобрения.
Ранее сообщалось о том, что под Тюменью внезапно нашли поле распустившихся ромашек.