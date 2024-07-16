В тюменскую сельскую больницу поступил высококачественный электрокоагулятор

Оборудование воздействует на биологические ткани высокочастотным электрическим током. И используется при выполнении хирургических разрезов с одновременным прижиганием прилежащих тканей, что обеспечивает меньшее количество кровотечений из мелких сосудов. Также, с его помощью специалисты могут остановить кровотечение из сосуда.