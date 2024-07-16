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Posted 16 июля, 14:20

Published 16 июля, 14:20

Modified Сегодня, 02:37

Updated Сегодня, 02:37

В тюменскую сельскую больницу поступил высококачественный электрокоагулятор

В тюменскую сельскую больницу поступил высококачественный электрокоагулятор

16 июля 2024, 14:20
Фото: 1MI
Весной этого года медики областной больницы №9 в Вагае получили новый электрокоагулятор. Электрохирургический аппарат позволяет специалистам отделения сократить длительность операции, пояснили в департаменте здравоохранения региона.
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Его главное преимущество — минимизация кровопотери во время оперативной работы.

Оборудование воздействует на биологические ткани высокочастотным электрическим током. И используется при выполнении хирургических разрезов с одновременным прижиганием прилежащих тканей, что обеспечивает меньшее количество кровотечений из мелких сосудов. Также, с его помощью специалисты могут остановить кровотечение из сосуда.

«Коагулятор еженедельно применяется при множестве операций на органах грудной клетки, брюшной полости, а также при малоинвазивных вмешательствах через проколы», — рассказал врач-хирург Махаматкадыр Токтоматов.

За три месяца прибор применялся 35 раз. Он необходим специалистам так же, как скальпель или зажим. Без него невозможно полноценно выполнить любую хирургическую операцию. Напомним, улучшение оказания медицинской помощи, — одна из задач региональной программы Тюменской области «Модернизация первичного звена здравоохранения».

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