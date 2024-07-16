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Posted 16 июля, 14:43

Published 16 июля, 14:43

Modified Вчера, 23:52

Updated Вчера, 23:52

В Тюмени прошла «Школа социального предпринимательства»

В Тюмени прошла «Школа социального предпринимательства»

16 июля 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
Курс начинающего бизнесмена в «Школе социального предпринимательства» прошли 39 тюменцев. За полтора месяца обучения они научились составлять финансовую модель, продвигать и развивать свое дело, сообщает департамент инвестполитики региона.

Свои бизнес-проекты защитил 21 обучающийся. В образовательном курсе приняли участие социальные предприниматели: те, кто только начал своё дело или планирует развивать существующий бизнес.

Вместе с экспертами курса Валерией Матвиенко и Сергеем Пугаевым предприниматели прошли путь от идеи до презентации бизнес-проектов.

Обучение реализовано Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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