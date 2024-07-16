В Тюмени прошла «Школа социального предпринимательства»

Posted 16 июля, 14:43
Published 16 июля, 14:43
Modified Вчера, 23:52
Updated Вчера, 23:52
Свои бизнес-проекты защитил 21 обучающийся. В образовательном курсе приняли участие социальные предприниматели: те, кто только начал своё дело или планирует развивать существующий бизнес.
Вместе с экспертами курса Валерией Матвиенко и Сергеем Пугаевым предприниматели прошли путь от идеи до презентации бизнес-проектов.
Обучение реализовано Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».