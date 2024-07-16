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Posted 16 июля, 09:10

Published 16 июля, 09:10

Modified 16 июля, 09:12

Updated 16 июля, 09:12

В Тюмени появились сладки и спелые арбузы.

Уже сладкие? Пора ли покупать арбузы в Тюмени и сколько они стоят?

16 июля 2024, 09:10
Фото: 1MI. В Тюмени появились сладки и спелые арбузы.

В Тюмени появились сладки и спелые арбузы

Тюменцы обычно делятся на 2 категории: одни считают, что брать арбуз до августа точно не стоит, другие же скупают все, что видят на прилавках уже в июле. «Наш город» узнал, сколько сейчас стоят арбузы и стоит ли их покупать.

В сетевых магазинах сейчас цены за арбузы варьируются от 43 до 52 рублей за килограмм. Дешевле всего их можно купить во фруктовых лавках и магазине «Пятерочка». Наиболее высокие цены в службах доставки. Так в «Самокате» один арбуз весом 5-7 килограммов будет стоить 449 рублей.

Продавцы фруктовых лавок рассказали, что сейчас товар везут преимущественно из Узбекистана. Арбузы из Астрахани, которые так ценят тюменцы, появятся только к августу.

«Сейчас арбузы ничем не хуже. Если не понравится — верну деньги», — пообещал продавец.

И мужчина не обманул. Арбуз в 8 килограммов оказался ароматным и сладким. А потому пробовать главный летний деликатес уже можно.

Июльский арбуз в Тюмени.Июльский арбуз в Тюмени.
Июльский арбуз в Тюмени.. Фото: nashgorod.ru

Однако стоит быть особенно внимательным. Специалисты Роспотребнадзора говорят о том, что риск купить плохой арбуз ниже всего в августе и сентябре. Сейчас покупка с большей долей вероятности может оказаться неудачной.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени за последнюю неделю стоимость яблок увеличилась на 20 рублей — до 198 рублей за килограмм. Также существенно подорожали капуста.

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