Тюмень, Курган или Екатеринбург: где в УрФО на ипотеку придется отдать все зарплату

Как мы видим, пара тюменцев, где и муж, и жена являются счастливыми обладателями средней по региону зарплаты, будут отдавать банку почти половину своих доходов. А если считать по медиане — то все 70%. Правда, например, в Свердловской области, видимо за счет Екатеринбурга, цена на квадратный метр еще выше — Тюменская область выглядит еще не так плохо.