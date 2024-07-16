Тюмень, Курган или Екатеринбург: где в УрФО на ипотеку придется отдать все зарплату

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Отметим, что пока правительство думает над расширением программы семейной ипотеки, которая все же будет иметь серьезные ограничения. Ипотека же с господдержкой, доступная практически для всех, ушла в небытие.
Теперь, если вдруг вы не отвечаете требованиям оставшихся программ, вас ждет рыночный процент по кредиту. Так, по данным «Дом клика», сейчас он составит 19,8%.
Для оформления графиков мы взяли достаточно оптимистичные исходные данные: на первоначальный взнос вы накопили 30% и берете квартиру в 50 м². Цену квадратного метра в Тюменской области мы почерпнули из последних данных ЕРЗ-аналитики, а среднюю и медианную (больше отражающую действительность зарплату) — из данных Росстата.
Как мы видим, пара тюменцев, где и муж, и жена являются счастливыми обладателями средней по региону зарплаты, будут отдавать банку почти половину своих доходов. А если считать по медиане — то все 70%. Правда, например, в Свердловской области, видимо за счет Екатеринбурга, цена на квадратный метр еще выше — Тюменская область выглядит еще не так плохо.
По мнению экономиста Константина Селянина, которое он высказал нашим коллегам из Muksun.fm, такая ситуация является парадоксальной. У нас одновременно и одна из самых дорогих цен на квадратный метр, и невероятный разрыв между стоимостью жилья и доходами населения.
«За жадность застройщиков и банков платят простые люди. Экономически брать ипотеку, получается нецелесообразно», — отметил он.
А подробнее в ситуации — почему так вышло и есть ли решение — разобрались корреспонденты Muksun.fm в своем материале.