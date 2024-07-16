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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

После покупки квартиры на жизнь останется совсем немного

Тюмень, Курган или Екатеринбург: где в УрФО на ипотеку придется отдать все зарплату

16 июля 2024, 07:06
Фото: 1MI
После покупки квартиры на жизнь останется совсем немного
Тюменская область оказалась в числе аутсайдеров по доступности ипотеки под рыночный процент. Все дело в том, что жилье тут стоит прилично, а вот доходы сильно отстают от благополучных ХМАО и ЯНАО.

Отметим, что пока правительство думает над расширением программы семейной ипотеки, которая все же будет иметь серьезные ограничения. Ипотека же с господдержкой, доступная практически для всех, ушла в небытие.

Теперь, если вдруг вы не отвечаете требованиям оставшихся программ, вас ждет рыночный процент по кредиту. Так, по данным «Дом клика», сейчас он составит 19,8%.

Для оформления графиков мы взяли достаточно оптимистичные исходные данные: на первоначальный взнос вы накопили 30% и берете квартиру в 50 м². Цену квадратного метра в Тюменской области мы почерпнули из последних данных ЕРЗ-аналитики, а среднюю и медианную (больше отражающую действительность зарплату) — из данных Росстата.

Фото: Muksun.fm
Фото: Muksun.fm

Как мы видим, пара тюменцев, где и муж, и жена являются счастливыми обладателями средней по региону зарплаты, будут отдавать банку почти половину своих доходов. А если считать по медиане — то все 70%. Правда, например, в Свердловской области, видимо за счет Екатеринбурга, цена на квадратный метр еще выше — Тюменская область выглядит еще не так плохо.

По мнению экономиста Константина Селянина, которое он высказал нашим коллегам из Muksun.fm, такая ситуация является парадоксальной. У нас одновременно и одна из самых дорогих цен на квадратный метр, и невероятный разрыв между стоимостью жилья и доходами населения.

«За жадность застройщиков и банков платят простые люди. Экономически брать ипотеку, получается нецелесообразно», — отметил он.

А подробнее в ситуации — почему так вышло и есть ли решение — разобрались корреспонденты Muksun.fm в своем материале.

Готовы ли вы брать ипотеку под 20%?
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#Ефросинья Рамазанова#Опросы#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Банки#Жилье#Кредит#Кредитование#Ипотека#Ипотечный кредит#Квартира
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