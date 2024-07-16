Северные сияния могут разрушить энергетический комплекс на Земле

Межпланетные толчки формируются аналогично звуковому удару от реактивного самолета, но вместо звука создают магнитную ударную волну, сжимающую земное магнитное поле. Более мощные толчки приводят к более интенсивным токам и ярким полярным сияниям, в то время как менее мощные, но частые толчки могут со временем нанести значительный ущерб.