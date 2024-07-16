Северные сияния могут разрушить энергетический комплекс на Земле

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Как информирует newkhakasiya.online, ученые установили связь между этим природным явлением и мощными электрическими токами, которые возникают под влиянием магнитных полей и могут повредить такие важные инфраструктурные элементы, как трубопроводы и подводные кабели.
Согласно их исследованиям, эти магнитные воздействия известны как геомагнитно-индуцированные токи. Исследователи определили, что ключевую роль в их интенсивности играет угол, под которым происходит взаимодействие межпланетных возмущений с магнитным полем Земли.
Межпланетные толчки формируются аналогично звуковому удару от реактивного самолета, но вместо звука создают магнитную ударную волну, сжимающую земное магнитное поле. Более мощные толчки приводят к более интенсивным токам и ярким полярным сияниям, в то время как менее мощные, но частые толчки могут со временем нанести значительный ущерб.
Взаимодействие солнечных частиц с земным магнитным полем приводит к геомагнитным бурям, которые, взаимодействуя с атмосферой, формируют полярные сияния. Северное сияние служит визуальным сигналом о том, что электрические токи в космосе способны вызывать подобные явления на Земле.
Эксперты полагают, что для защиты энергетического оборудования можно отключать определенные электрические цепи при подаче сигнала о поражении электрическим током, что позволит предотвратить возникновение геомагнитных токов и продлить срок службы оборудования.