Самый длинный шашлык в истории России пожарят в Тюмени

Как сообщили в администрации областной столицы, для приготовления ароматного мясо уже подготовлены жаропрочные мангалы и шампуры, которые соединят между собой. Организаторами выступает грузинский дом «Сами Сусами», участник бизнес-экосистемы «Соболев Альянс», при поддержке мэрии Тюмени. Планируется, что жарить шашлык будут более 400 человек.