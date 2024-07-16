nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

В Тюмени планируют пожарить самый большой шашлык в истории России

Самый длинный шашлык в истории России пожарят в Тюмени

16 июля 2024, 05:29
Фото: 1MI

В Тюмени планируют пожарить самый большой шашлык в истории России

Самый длинный шашлык в истории России пожарят в Тюмени в преддверии 438-летия города. Его длина составит 438 метров, что на 172 метра больше предыдущего рекорда, установленного во Владивостоке.

Как сообщили в администрации областной столицы, для приготовления ароматного мясо уже подготовлены жаропрочные мангалы и шампуры, которые соединят между собой. Организаторами выступает грузинский дом «Сами Сусами», участник бизнес-экосистемы «Соболев Альянс», при поддержке мэрии Тюмени. Планируется, что жарить шашлык будут более 400 человек.

Фото: Администрация Тюмень

Мероприятие, на котором планируют установить новый рекорд России, состоится в предстоящую субботу, 20 июля, на набережной у «Конторы пароходства» в 16:00.

Между тем, тюменцы уже раскритиковали идею приготовления практически полукилометрового шашлыка. Горожане отметили, что вместо стремления установить новый шашлычный рекорд России, лучше бы в Тюмени ко Дню города отремонтировали 438 километров дорог или высадили 438 новых деревьев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году празднование Дня города состоится 27 июля. В этот день в областной столице будут работать сотни праздничных площадок, вечером состоятся концерты группы музыкальной группы Uma2rman, экс-солиста группы «БиС» Влада Соколовского и праздничный салют

Читайте также:
Якушева могут назначить сенатором от Тюменской областиНевероятно красивые и дорогие: в Тюмени продают кошек за сотни тысяч рублей«Трачу без тормозов»: ФАС не нашла нарушений в рекламном клипе Инстасамки и банка
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Рекорды#День города#Шашлыки
Подпишитесь
Рейтинг застройщиков Тюмени: кто больше зарабатывает на ваших квартирах?
Вчера, 04:00
Без воды. Почему тюменская Тура мелеет уже четвертый год и при чем тут Каспий?
Вчера, 07:00
Хамские комментарии и обесценивание: какие условия работы ждут тюменцев в «ЮТэйр»?
Вчера, 07:08
Тюмень астрологическая: гадалка сопоставила районы города со знаками зодиака
Вчера, 09:09
Это — не экстремизм. Листовки «рожай от русских» в Тюмени признали законными
Вчера, 07:59
Дикий кадровый голод! В чем причина острого дефицита работников в Тюмени?
Сегодня, 06:37