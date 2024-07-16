Самый длинный шашлык в истории России пожарят в Тюмени

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Как сообщили в администрации областной столицы, для приготовления ароматного мясо уже подготовлены жаропрочные мангалы и шампуры, которые соединят между собой. Организаторами выступает грузинский дом «Сами Сусами», участник бизнес-экосистемы «Соболев Альянс», при поддержке мэрии Тюмени. Планируется, что жарить шашлык будут более 400 человек.
Мероприятие, на котором планируют установить новый рекорд России, состоится в предстоящую субботу, 20 июля, на набережной у «Конторы пароходства» в 16:00.
Между тем, тюменцы уже раскритиковали идею приготовления практически полукилометрового шашлыка. Горожане отметили, что вместо стремления установить новый шашлычный рекорд России, лучше бы в Тюмени ко Дню города отремонтировали 438 километров дорог или высадили 438 новых деревьев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году празднование Дня города состоится 27 июля. В этот день в областной столице будут работать сотни праздничных площадок, вечером состоятся концерты группы музыкальной группы Uma2rman, экс-солиста группы «БиС» Влада Соколовского и праздничный салют