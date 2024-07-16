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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Роспотребнадзор рассказал про противоопухолевые свойства баклажанов

16 июля 2024, 05:43
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе плода растения из семейства пасленовых — баклажане. Оказалось, что у овоща масса преимуществ для здоровья. Противоопухолевый эффект один из них.

В баклажане содержится целая кладезь витаминов и минералов, а также питательных элементов. Например, в фиолетовом плоде много нутриентов. Среди них каротин, фосфор, калий, железо, фолиевая кислота и другие. Однако самое главное, что баклажаны содержат хлорогеновую кислоту: она способна оказывать противоопухолевый эффект, участвовать антиоксидантных процессах и снижать уровень холестерина в крови. Последнее происходит также за счет антоцианов, которые дают баклажану характерный цвет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалисты рекомендуют запекать или тушить овощ. Включить его в рацион желательно людям проблемами сердца и сосудов, повышенным холестерином, сахарным диабетом. Однако перед изменением питания желательно обратиться за консультацией к врачу.

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