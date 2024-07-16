Роспотребнадзор рассказал про противоопухолевые свойства баклажанов

В баклажане содержится целая кладезь витаминов и минералов, а также питательных элементов. Например, в фиолетовом плоде много нутриентов. Среди них каротин, фосфор, калий, железо, фолиевая кислота и другие. Однако самое главное, что баклажаны содержат хлорогеновую кислоту: она способна оказывать противоопухолевый эффект, участвовать антиоксидантных процессах и снижать уровень холестерина в крови. Последнее происходит также за счет антоцианов, которые дают баклажану характерный цвет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».