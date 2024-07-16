Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Общественная служба новостей рассказала, как правильно собирать клубнику.
Клубника обладает множеством полезных свойств:
1. Эта ягода способствует укреплению иммунитета, благодаря высокому содержанию витамина C. Также она помогает предотвратить развитие онкологических заболеваний и замедляет старение организма.
2. Магний и калий, которые содержатся в клубнике, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, снижая артериальное давление и нормализуя тонус сосудов.
3. Регулярное употребление клубники снижает риск развития сахарного диабета II типа и стимулирует выработку антиоксидантного белка Nrf2.
4. Клетчатка, сахароза и фруктоза, которые содержатся в клубнике, полезны для пищеварительной системы и обеспечивают организм энергией. Калорийность клубники составляет всего 36 ккал на 100 г продукта.
5. Клубника также богата йодом и фолиевой кислотой, которые необходимы для нормального функционирования щитовидной железы и поддержания здоровья нервной системы.
Сбор клубники — не такое уж сложное дело, но всегда нужно учитывать ряд важных моментов:
1. Выбирайте подходящий момент для сбора клубники. Собирайте ягоды утром или вечером, когда прохладно, чтобы клубника не размякла после сбора. Избегайте сбора во влажную погоду, после дождя или росы, дождитесь, пока ягоды высохнут.
2. Проверьте погоду перед сбором. Собирайте клубнику в сухую и солнечную погоду, чтобы ягоды дольше хранились.
3. Подготовьте необходимые инструменты. Возьмите с собой перчатки, ножницы или нож для обрезки усов и листьев, а также ёмкость для сбора ягод (корзину, ящик или пакет).
4. Аккуратно срывайте ягоды с куста, стараясь не повредить их. Собирайте клубнику вместе с плодоножкой, чтобы увеличить срок хранения ягод.
5. Сортируйте клубнику сразу во время сбора. В одну ёмкость складывайте крупные и плотные ягоды, в другую — мелкие и мятые. Это позволит вам не тратить время на сортировку урожая в дальнейшем.
6. Не мните и не давите ягоды при сборе, чтобы сохранить их целостность.
7. Старайтесь не повреждать листья и усы клубники, чтобы растение могло продолжать расти и плодоносить.
Важно правильно хранить собранный урожай ягод:
1. Не оставляйте клубнику на солнце или в тёплом месте, так как она быстро портится. Лучше всего хранить её в холодильнике.
2. Перед хранением переберите клубнику, удалите повреждённые или мягкие ягоды.
3. Храните клубнику в открытом контейнере или другой ёмкости, положив на дно бумажное полотенце. Это предотвратит скопление влаги и появление плесени.
4. Разложите клубнику в один слой, чтобы ягоды не помялись под тяжестью друг друга.
5. Мойте клубнику непосредственно перед употреблением, чтобы избежать развития плесени.
Увы, многие начинающие садоводы совершают ряд распространённых ошибок при выращивании и последующем сборе клубники. Данные ошибки следует знать и избегать их, если хотите собрать большой урожай:
1. После сбора клубнику следует хранить в прохладном и сухом месте, например, в холодильнике или в ящике для овощей. Не рекомендуется оставлять ягоды на солнце или в тепле, так как это может привести к быстрому гниению.
2. Клубника нуждается в регулярном внесении удобрений, особенно после сбора урожая. Рекомендуется использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, для обеспечения растения необходимыми питательными веществами.
3. Мульчирование помогает сохранить влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает ягоды от контакта с почвой. Используйте солому, опилки или другой подходящий материал для мульчирования клубники.
4. После сбора урожая следует удалить старые и больные листья, а также обрезать усы. Усы, оставленные на растении, могут привести к загущению посадок и снижению урожайности.
5. Клубника нуждается в регулярном поливе, особенно в период созревания ягод. Однако чрезмерный полив может привести к развитию грибковых заболеваний и гниению ягод. Поливайте клубнику утром или вечером, избегая попадания воды на листья и ягоды.