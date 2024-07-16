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Исаевич: МСП Северного Кавказа каждый 5-й рубль получили благодаря господдержке

Исаевич: МСП Северного Кавказа каждый 5-й рубль получили благодаря господдержке

16 июля 2024, 10:55
Фото: 1MI
Каждый пятый рубль компании малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа получили благодаря господдержке, общий объем которой в 2023 году составил 43,3 млрд рублей.

Она способствует развитию МСП во всех сферах, а лидером по масштабу роста выступает гостиничный бизнес.

В течение последних трех лет количество организаций малого и среднего предпринимательства в данной отрасли возросло вдвое, о чем отчитался выступающий на Кавказском инвестиционном форуме гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, пишет regnum.ru.

По его словам, государственная поддержка помогает развиваться МСП. В первую очередь речь идет о туристическом секторе, а конкретнее — о гостиничной сфере. Благодаря помощи от государства относящиеся к данному направлению деятельности предприниматели в 2023 году получили практически в два раза больше кредитов, а это более чем 1,5 млрд рублей суммарно. При этом доля инвестиционных кредитов в господдержке выросла почти до 80%, а половину из этих кредитов поддержала Корпорация МСП.

Глава Корпорации МСП утверждает, что на данный момент Северо-Кавказский федеральный округ выступает лидирующим регионом по получению господдержки: на нее приходится порядка 18% всего объема кредитования (в 2022 году показатель равнялся 16%).

Согласно комментарию Александра Исаевича, благодаря в том числе господдержке за прошедший год в СКФО выросло количество организаций малого и среднего предпринимательства, дойдя от отметки в 231 тысячи, это на 10% больше, чем было годом ранее, и на 20% выше показателя 2020 года. Помимо этого, увеличился также и объем доходов МСП. В 2022 году он возрос до 2,5 трлн рублей, став больше на 20% к аналогичному показателю за 2021 год и на 63% — по отношению к 2019 году. Примечательно, что занятость в секторе МСП сейчас в пять раз превышает показатели крупного бизнеса.

Александр Исаевич указывает, что помощь организациям малого и среднего предпринимательства Северного Кавказа выступает одним из приоритетов работы Корпорации МСП. Основная задача при этом состоит в таргетированной помощи МСП региона с акцентом на важных для государства областях.

Малый и средний бизнес в России получает помощь от правительства в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент Владимир Путин.

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