Исаевич: МСП Северного Кавказа каждый 5-й рубль получили благодаря господдержке

Согласно комментарию Александра Исаевича, благодаря в том числе господдержке за прошедший год в СКФО выросло количество организаций малого и среднего предпринимательства, дойдя от отметки в 231 тысячи, это на 10% больше, чем было годом ранее, и на 20% выше показателя 2020 года. Помимо этого, увеличился также и объем доходов МСП. В 2022 году он возрос до 2,5 трлн рублей, став больше на 20% к аналогичному показателю за 2021 год и на 63% — по отношению к 2019 году. Примечательно, что занятость в секторе МСП сейчас в пять раз превышает показатели крупного бизнеса.