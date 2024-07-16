Град и грозы пройдут сегодня по Тюменской области

Posted Сегодня, 01:02
Published Сегодня, 01:02
Modified Сегодня, 01:02
Updated Сегодня, 01:02
В Тюмени 16 июля ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Утром температура воздуха составит +15…+20, к полудню потеплеет до +21…+23, в вечерние часы ожидается +16…+19. Ветер будет дуть со скоростью 2,7-4,5 м/с.
УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 4:08, закат в 21:20, продолжительность дня 17 часов 12 минут.
В Тобольске 16 июля синоптики обещают переменную облачность, день пройдет без осадков. Утром термометры покажут +15…+20, к полудню поднимутся до +20…+24. В ночные часы температура воздуха составит +17…+18. Скорость ветра составит 3-4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:49, закат в 21:17, продолжительность дня 17 часов 28 минут.
В Ишиме 16 июля ожидается пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха составит +17….+23, днем потеплеет до +24, в вечерние часы ожидается +16…+19. Ветер будет дуть со скоростью 3-4,6 м/с.
УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:59, закат в 20:58, продолжительность дня 16 часов 59 минут.