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В Тюмени во вторник температура воздуха составит +23

Град и грозы пройдут сегодня по Тюменской области

16 июля 2024, 01:02
Фото: 1MI

В Тюмени во вторник температура воздуха составит +23

На юге Тюменской области во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Местами пройдут ливни и град, скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Днем термометры покажут +23…+28, в ночные часы ожидается +12…+17.

В Тюмени 16 июля ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Утром температура воздуха составит +15…+20, к полудню потеплеет до +21…+23, в вечерние часы ожидается +16…+19. Ветер будет дуть со скоростью 2,7-4,5 м/с.

УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 4:08, закат в 21:20, продолжительность дня 17 часов 12 минут.

В Тобольске 16 июля синоптики обещают переменную облачность, день пройдет без осадков. Утром термометры покажут +15…+20, к полудню поднимутся до +20…+24. В ночные часы температура воздуха составит +17…+18. Скорость ветра составит 3-4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 3:49, закат в 21:17, продолжительность дня 17 часов 28 минут.

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В Ишиме 16 июля ожидается пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха составит +17….+23, днем потеплеет до +24, в вечерние часы ожидается +16…+19. Ветер будет дуть со скоростью 3-4,6 м/с.

УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:59, закат в 20:58, продолжительность дня 16 часов 59 минут.

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