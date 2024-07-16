Глава СК Бастрыкин разберется с ужасным домом в Тюмени, откуда не расселяют людей

Информацию о проверке сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По сообщениям жителей, В здании, 1960 года постройки, имеются многочисленные технические повреждения, в том числе протечки систем водоотведения, водоснабжения и канализации, неисправна электропроводка. Кирпичная кладка фасада дома разрушается. Расселять и признавать дом аварийным, при этом, никто не торопится.