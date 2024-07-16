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Posted 16 июля, 13:44

Published 16 июля, 13:44

Modified 17 июля, 03:58

Updated 17 июля, 03:58

Глава СК Бастрыкин разберется с ужасным домом в Тюмени, откуда не расселяют людей

Глава СК Бастрыкин разберется с ужасным домом в Тюмени, откуда не расселяют людей

16 июля 2024, 13:44
Фото: 1MI.
Глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с домом по улице Индустриальной. На состояние этого здания несколько месяцев жалуются местные жители, сообщая о том, что нарушаются их права.

Информацию о проверке сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По сообщениям жителей, В здании, 1960 года постройки, имеются многочисленные технические повреждения, в том числе протечки систем водоотведения, водоснабжения и канализации, неисправна электропроводка. Кирпичная кладка фасада дома разрушается. Расселять и признавать дом аварийным, при этом, никто не торопится.

Отметим, что ранее ситуацию Александр Бастрыкин уже брал на контроль. Сейчас в региональном СК расследуются три уголовных дела.

В итоге глава СК затребовал от руководителя СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову срочный доклад о ходе расследования уголовных дел.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Новости тюмени#Следователи#Александр Бастрыкин
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