Глава СК Бастрыкин разберется с ужасным домом в Тюмени, откуда не расселяют людей

Posted 16 июля, 13:44
Published 16 июля, 13:44
Modified 17 июля, 03:58
Updated 17 июля, 03:58
Информацию о проверке сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По сообщениям жителей, В здании, 1960 года постройки, имеются многочисленные технические повреждения, в том числе протечки систем водоотведения, водоснабжения и канализации, неисправна электропроводка. Кирпичная кладка фасада дома разрушается. Расселять и признавать дом аварийным, при этом, никто не торопится.
Отметим, что ранее ситуацию Александр Бастрыкин уже брал на контроль. Сейчас в региональном СК расследуются три уголовных дела.
В итоге глава СК затребовал от руководителя СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову срочный доклад о ходе расследования уголовных дел.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени из-за еще одного скандала с расселением дома вмешался глава СК Бастрыкин.