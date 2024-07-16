ФОМС рассказал о возможностях ОМС для беременных женщин

Базовая программа ОМС включает в себя такие гарантии для беременных женщин, как постановка на учет по беременности, проведение гинекологических осмотров, УЗИ и КГТ-исследования, консультации узких специалистов различных направлений. Помимо этого, будущие мамы могут пройти аудиологический скрининг. Им предоставляется и право на госпитализацию для родов. В послеродовый период по ОМС предусмотрено медицинское сопровождение как для роженицы, так и для ребенка.