nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

ФОМС рассказал о возможностях ОМС для беременных женщин

ФОМС рассказал о возможностях ОМС для беременных женщин

16 июля 2024, 15:21
Фото: Изображение Midjourney
В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) напомнили, что беременные женщины имеют возможность получать медицинские услуги по полису ОМС. В России предусмотрены различные меры поддержки будущих мам, включая доступ к разнообразным медицинским услугам и обследованиям в рамках ОМС.

Система ОМС предусматривает бесплатную первичную медико-санитарную помощь — профилактическую, скорую, специализированную, в том числе высокотехнологичную. Беременные женщины имеют право обратиться в любую женскую консультацию в любом населенном пункте России без ограничений, связанных с гражданством, местом прописки, местом постоянного проживания, передала «Комсомольская правда».

Базовая программа ОМС включает в себя такие гарантии для беременных женщин, как постановка на учет по беременности, проведение гинекологических осмотров, УЗИ и КГТ-исследования, консультации узких специалистов различных направлений. Помимо этого, будущие мамы могут пройти аудиологический скрининг. Им предоставляется и право на госпитализацию для родов. В послеродовый период по ОМС предусмотрено медицинское сопровождение как для роженицы, так и для ребенка.

При наличии медицинских показаний по полису ОМС возможно применение эпидуральной анестезии. Кроме того, на роды женщина может взять с собой кого-то из близких.

С начала 2024 года в базовую программу обязательного медицинского страхования внесли услуги медицинских психологов.

Некоторым беременным женщинам может понадобиться высокотехнологичная медицинская помощь, которую они могут получить по ОМС на разных этапах беременности, а также во время родов и после них. Такие услуги доступны и при врожденных аномалиях и определенных состояниях, которые возникают у детей в перинатальный период.

С 2024 года жителям России в возрасте от 18 до 49 лет предоставляется возможность прохождения оценки своего репродуктивного здоровья по полису ОМС в рамках профмероприятий. Диспансеризация взрослых граждан проводится для выявления возможных заболеваний и состояний, которые могут негативным образом повлиять на течение беременности, а также для выявления факторов риска их развития.

Застрахованные лица вправе получить консультации по интересующим их вопросам, обратившись к своему страховщику или позвонив на горячую линию территориального фонда ОМС.

Подпишитесь
Дикий кадровый голод! В чем причина острого дефицита работников в Тюмени?
Сегодня, 06:37
Самые частые причины смерти мужчин и женщин назвали в Тюмени
Сегодня, 03:16
Это ад наяву! Стоит ли тюменцам отменять туры в пылающий Краснодарский край?
Сегодня, 07:58
Уже сладкие? Пора ли покупать арбузы в Тюмени и сколько они стоят?
Сегодня, 09:10
Без шансов! Сколько нужно зарабатывать, чтобы оформить ипотеку под 20% в Тюмени?
Сегодня, 09:11
«Ушел достойный человек»: на СВО погиб водитель-штурмовик из тюменской деревни
Сегодня, 12:21