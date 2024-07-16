ФОМС рассказал о возможностях ОМС для беременных женщин

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Система ОМС предусматривает бесплатную первичную медико-санитарную помощь — профилактическую, скорую, специализированную, в том числе высокотехнологичную. Беременные женщины имеют право обратиться в любую женскую консультацию в любом населенном пункте России без ограничений, связанных с гражданством, местом прописки, местом постоянного проживания, передала «Комсомольская правда».
Базовая программа ОМС включает в себя такие гарантии для беременных женщин, как постановка на учет по беременности, проведение гинекологических осмотров, УЗИ и КГТ-исследования, консультации узких специалистов различных направлений. Помимо этого, будущие мамы могут пройти аудиологический скрининг. Им предоставляется и право на госпитализацию для родов. В послеродовый период по ОМС предусмотрено медицинское сопровождение как для роженицы, так и для ребенка.
При наличии медицинских показаний по полису ОМС возможно применение эпидуральной анестезии. Кроме того, на роды женщина может взять с собой кого-то из близких.
С начала 2024 года в базовую программу обязательного медицинского страхования внесли услуги медицинских психологов.
Некоторым беременным женщинам может понадобиться высокотехнологичная медицинская помощь, которую они могут получить по ОМС на разных этапах беременности, а также во время родов и после них. Такие услуги доступны и при врожденных аномалиях и определенных состояниях, которые возникают у детей в перинатальный период.
С 2024 года жителям России в возрасте от 18 до 49 лет предоставляется возможность прохождения оценки своего репродуктивного здоровья по полису ОМС в рамках профмероприятий. Диспансеризация взрослых граждан проводится для выявления возможных заболеваний и состояний, которые могут негативным образом повлиять на течение беременности, а также для выявления факторов риска их развития.
Застрахованные лица вправе получить консультации по интересующим их вопросам, обратившись к своему страховщику или позвонив на горячую линию территориального фонда ОМС.