Эксперты проанализировали спрос россиян на расширенную «Семейную ипотеку»

Как отмечается, в первом полугодии 2024 года на эти регионы пришлось почти 11,1% всех сделок по «Семейной ипотеке», заключенных в России. При этом во многих из этих регионов масштабное строительство не ведется, или они развиваются по индивидуальной программе, либо это малые города с населением до 50 тысяч человек. Особой популярностью программа пользуется в Адыгее, Чувашии и в Марий Эл (от 35,8% до 30,9% от всех сделок в субъекте). В последние месяцы «Семейная ипотека» активно набирает популярность в Севастополе и Калмыкии (рост сделок за полгода — на 20,3% и 18,7% соответственно).