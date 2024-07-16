Эксперты проанализировали спрос россиян на расширенную «Семейную ипотеку»

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 06:58
Условия программы «Семейная ипотека» предполагают получение займа на приобретение жилья на первичном рынке по льготной ставке в 6% годовых. На нее могут рассчитывать семьи, где есть хотя бы один ребенок не старше шести лет либо ребенок-инвалид. Максимальный размер кредита — 6 млн рублей (для населения Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти — 12 млн рублей), первоначальный взнос должен быть не менее 20%. Условия программы действуют для трети всех российских регионов, пишет newsnn.ru.
Как отмечается, в первом полугодии 2024 года на эти регионы пришлось почти 11,1% всех сделок по «Семейной ипотеке», заключенных в России. При этом во многих из этих регионов масштабное строительство не ведется, или они развиваются по индивидуальной программе, либо это малые города с населением до 50 тысяч человек. Особой популярностью программа пользуется в Адыгее, Чувашии и в Марий Эл (от 35,8% до 30,9% от всех сделок в субъекте). В последние месяцы «Семейная ипотека» активно набирает популярность в Севастополе и Калмыкии (рост сделок за полгода — на 20,3% и 18,7% соответственно).
В ходе оценки аналитики «Домклик» также подчеркнули, что во многих этих субъектах присутствует положительная динамика. Больше всего процент первички вырос в Адыгее, Тыве, Марий Эл, Псковской, Курганской и Кировской областях, где процент строящегося жилья в ипотечных сделках вырос более чем на 10% (данные Сбера за первое полугодие 2024 года).
При изучении статистики объявлений эксперты акцентировали внимание на том, что в регионах, для которых не ужесточили условия по «Семейной ипотеке», рынок первички все еще скромный: в 80% объявлений предлагаются квартиры на вторичке. В Магаданской области предложений о продаже квартир на первичном рынке вообще нет. Похожая ситуация в Еврейской автономной области, НАО, на Чукотке, в Ингушетии, Чечне и Республике Алтай. При этом в перечисленных регионах либо низкий уровень доходов населения, либо сложности со строительством в экстремальных климатических условиях и на особом рельефе.
Так, самое дешевое жилье на первичке среди регионов с расширенными условиями по «Семейной ипотеке» оказалось в Республике Калмыкия (от 77,8 тыс. рублей за квадратный метр), Республике Марий Эл, Оренбургской, Костромской, Тамбовской, Саратовской, Псковской и Курганской областях (от 81,9 до 97,2 тыс. рублей за кв. метр). Во всех этих регионах медианная стоимость квадратного метра жилья в новостройке остается ниже, чем в среднем по стране.