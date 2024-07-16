Без шансов! Сколько нужно зарабатывать, чтобы оформить ипотеку под 20% в Тюмени?

Однако бывают случаи, когда ипотеку можно получить при оформлении кредита на первоначальный взнос. Например, если деньги в кредит на ПВ берет ваш сожитель. Так можно взять кредит на сумму, составляющую 50% общей суммы, чтобы получить меньший ежемесячный платеж. Однако даже при оформлении потребительского кредита под 16% на 5 лет, вам придется ежемесячно платить по 61 тысяче рублей за кредит и по 46 500 за ипотеку.