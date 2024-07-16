Без шансов! Сколько нужно зарабатывать, чтобы оформить ипотеку под 20% в Тюмени?

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Ипотечный брокер Илья Примакин говорит о том, что еще в период работы программы «Господдержка», позволявшей оформить ипотеку под 8% годовых, процент отказов был достаточно высоким. Во многом это было обусловлено высокой долговой нагрузкой потенциальных заемщиков.
«Еще в прошлом году Тюменская область вошла в топ регионов по уровню закредитованности населения, заняв 3 место. Соотношение годовой зарплаты и среднего долга составляет около 83%, это крайне неблагоприятный показатель. Обычно банки одобряют ипотеку при условии, что кредит будет составлять около 50% общей долговой нагрузки», — объяснил специалист.
Если у заемщика есть действующие кредиты на крупные суммы, то это может оказаться решающим фактором в получении отказа. К тому же при оформлении кредитного договора банки оценивают не только заработную плату и закредитованность оформителя, но и сумма первоначального взноса. Высока вероятность получить отказ, если деньги на эти цели клиент брал в кредит.
«Если сильно обобщить, то для одобрения ипотеки, зарплата должна в два раза превосходить все долги, при том у заемщика должно быть в идеале от 30% первоначального взноса собственных сбережений», — пояснил брокер.
Если про оформлении ипотеки под проценты, соответствующие льготным программам, платеж может быть достаточно низким, то при действующие ставке на ипотеку в 20% годовых, ежемесячная выплата подскочила в разы.
Сейчас квартира в новостройке площадью 40 квадратных метров стоит, в среднем, около 5,2 миллиона рублей. Если взять в расчет первоначальный взнос в 30%, что составит уже около 1,5 миллиона рублей, то ежемесячный платеж будет на уровне 65 тысяч рублей. Причем это так называемый «голый расчет» без учета страховки и сопутствующих услуг.
Получается, что для получения одобрения от банка у заемщика из Тюмени должна быть зарплата примерно в 130 тысяч рублей, при том на нем не должны «висеть» сторонние кредиты.
«Такой расклад дает практически полную гарантию того, что ипотеку одобрят. Однако вопрос в том, что эта зарплата должна быть официальной, чтобы ее наличие можно было подтвердить при подаче заявки», — объясняет брокер.
Учитывая, что средняя зарплата в Тюмени — 70 тысяч рублей, а медианная — 40 тысяч рублей, получить одобрение тюменцам будет крайне проблематично. К тому же в Тюменской области более 100 тысяч рублей получает только 9% населения, при том, что менее 20 тысяч рублей в месяц зарабатывает почти 12% жителей региона.
Но, если у вас есть первоначальный взнос в 50%, а это примерно 2,6 миллиона рублей за стандартную однушку, то ежемесячный платеж составит 46 500 рублей. Тогда вам нужно зарабатывать около 93 тысяч для одобрения ипотеки. Хотя для пущей уверенности потребуются те же 100 тысяч рублей.
Однако бывают случаи, когда ипотеку можно получить при оформлении кредита на первоначальный взнос. Например, если деньги в кредит на ПВ берет ваш сожитель. Так можно взять кредит на сумму, составляющую 50% общей суммы, чтобы получить меньший ежемесячный платеж. Однако даже при оформлении потребительского кредита под 16% на 5 лет, вам придется ежемесячно платить по 61 тысяче рублей за кредит и по 46 500 за ипотеку.
Исходя из подобных расчетов риелтор Андрей Белоусов говорит о том, что сейчас покупку новостройки в ипотеку можно назвать практически невозможной для большинства жителей региона.
«Сейчас, если человек не попадает под льготную программу, то покупка квартиры даже на вторичном рынке фактически является недосягаемой. Чего говорить, если у нас многим и на льготные программы не хватает дохода. А потому резко падает число ипотечных сделок. Недвижимость снова становится недоступной», — резюмирует риелтор.
Отметим, что сейчас стоимость квадратного метра в тюменской новостройке достигает, в среднем, 130 тысяч квадратных метров и пока, по словам специалистов, застройщики не планируют снижать цены.