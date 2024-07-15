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Житель Тюменской области выиграл в лотерее 2.4 миллиона рублей

Житель Тюменской области выиграл в лотерее 2.4 миллиона рублей

15 июля 2024, 08:52
Фото: 1MI
Тюменец забрал суперприз лотереи «Столото». Выигрыш ему принес билет «Рапидо 2.0».

Житель Тюменской области выиграл в лотерее 2.4 миллиона рублей. Счастливчик забрал суперприз «Рапидо 2.0», сообщили в группе «Столото» ВКонтакте.

«Участник из ЯНАО купил билет во „Всё или ничего“ и выиграл 13 214 560 рублей! В Тюменской области забрали суперприз „Рапидо 2.0“ — 2 363 625 рублей, а в „Проще, чем дважды два“ участник из Московской области выиграл 1 005 983 рублей», — рассказали в группе о результатах прошедших розыгрышей.
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Ранее «Наш город» писал, что водитель из Тюменской области выиграл в лотерее 2.5 миллиона рублей. Мужчина купил четыре билета.

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