Ждать воды до 2025? Жители села Абатское лишились питьевой воды надолго

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Проблемы с водой в селе Абатском начались с периодом паводков. Воду реке Ишим, протекающей на территории, признали непригодной для использования, а потому в краны сельчан она не поступает. Так поступление воды было ограничено с мая и по сей день в селе наблюдаются проблемы с водой, так как на месте принимались лишь кратковременные меры, причем некоторые из них уже отменены.
Так, после жалоб жителей, которые записали обращение президенту России Владимиру Путину, правительство региона обязало администрацию района к 21 июля отремонтировать скважины и приобрести дополнительные автоцистерны для организации подвоза питьевой воды.
Как рассказали «Нашему городу» жители села Абатское, к 5 июля ситуация с водой стала более приемлемой, воду люди получали из водовозов и скважин, в к многоквартирникам привозили бутылки с питьевой водой.
«Провели встречу с жителями села Абатское по вопросу водоснабжения. Ситуация значительно улучшилась, однако предстоит еще немало работы. Постановлением регионального правительства Абатскому району выделены средства на установку блочно-модульной станции для подачи чистой воды в сеть из р. Ишим. Спасибо нашему Губернатору Александру Моору за помощь в решении вопроса. Признателен нашим жителям за участие в собрании. Постоянно буду информировать односельчан о дальнейших наших действиях и проводимых мероприятиях по реализации проекта», — отчитался на встрече 5 июля глава Абатского района Игорь Васильев.
Однако после этой последней встречи с главой Абатского района, на которой присутствовал местный прокурор и директор Департамента ЖКХ ТО Семён Тегенцев, былые проблемы вернулись, а питьевую воду людям привозить перестали.
«Воды у нас так и нет! На сходе глава сказал, что водоснабжение наладилось! После схода все вернулось на свои места! Глава молчит! Водовоз вернули, но после воды из водовоза невозможно отмыть тару! Как ее пить? Бутилированную не выдают больше! Администрация на своем сайте вообще перестала отвечать на вопросы. Нам нужна вода сегодня и сейчас. А не запланированное строительство на 2025 год! В такую жару умыться подойти к крану воды нет! Звоним в департамент, они там удивляются, что воды у нас нет, говорит ваша администрация говорит, что все налажено! Мы хотим мыться и стирать, готовить пищу!», — негодует местная жительница Татьяна Пономарева.
Пока жителям села известна только дата появления водоочистных сооружений. Правительство Тюменской области сообщало о том, что в селе установка блочных водопроводных очистных сооружений высокой заводской готовности производительностью 500 м. куб./сут на существующем водозаборе должна быть произведена ко 2 кварталу 2025 года.
Жители говорят о том, что с мая они не могут сходить в душ. За водой к водовозу обычно образовывается очередь, а в многоквартирники людям много воды унести не удается, а потому ее приходится экономить.
«Это издевательство какое-то. Проводилась проверка прокуратуры, Бастрыкин брал вопрос на контроль, но мы так и сидим без воды. Нам что нужно сделать, чтобы получить то, что положено? К нам на каникулы гости приезжают, но мы даже поесть приготовить не можем нормально, воды не хватает, особенно чистой», — негодуют в Абатском.
Отмечается, что проблемы на местных водоочистных сооружениях назрели давно, задолго до проблемы с паводком. Однако сроков строительство водоочистных сооружений жителям не называли вплоть до произошедшего ЧП, в результате которого сейчас жители села говорят о том, что воды им не хватает даже для соблюдения мер гигиены.
Юрист Павел Шадрин пояснил, что администрация района обязана обеспечивать жителей питьевой водой, в противном случае это можно считать нарушением законодательства.
«Согласно установленным в стране законам, ответственность за обеспечение питьевой водой лежит на органе местного самоуправления. Условия прописаны в 323-ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“, также указана эта обязанность и рядом иных актов», — сообщил правозащитник.
А потому жители вправе требовать возобновления подвоза питьевой воды. «Наш город» направил запрос в правительство Тюменской области, чтобы узнать, почему подвоз воды прекратили и будет ли он возобновлен.