Ждать воды до 2025? Жители села Абатское лишились питьевой воды надолго

Проблемы с водой в селе Абатском начались с периодом паводков. Воду реке Ишим, протекающей на территории, признали непригодной для использования, а потому в краны сельчан она не поступает. Так поступление воды было ограничено с мая и по сей день в селе наблюдаются проблемы с водой, так как на месте принимались лишь кратковременные меры, причем некоторые из них уже отменены.