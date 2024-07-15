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В Ишиме ребенок играл в прятки и погиб от удара током

Заплатит энергосбытовая. В Ишиме ребенок играл в прятки и погиб от удара током

15 июля 2024, 12:50
Фото: 1MI

В Ишиме ребенок играл в прятки и погиб от удара током

В Ишиме за гибель ребенка из-за удара током его родителям заплатит энергосбытовая компания. Мальчик играл в прятки на заброшенной подстанции, где схватился за оголенный провод.

Информацию об инциденте передает прокуратура Тюменской области. В суде установлено, что в июле 2019 года в городе Ишиме во время игры в прятки на заброшенной подстанции погиб 13-летний подросток в результате удара током.

Родители погибшего обратились в суд с требованием о компенсации. Прокуратура выступила в качестве истца. Требования суд удовлетворил, заставив энергосбытовую компанию выплатить родителям более 4 миллионов рублей.

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