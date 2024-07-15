Заплатит энергосбытовая. В Ишиме ребенок играл в прятки и погиб от удара током

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Информацию об инциденте передает прокуратура Тюменской области. В суде установлено, что в июле 2019 года в городе Ишиме во время игры в прятки на заброшенной подстанции погиб 13-летний подросток в результате удара током.
Родители погибшего обратились в суд с требованием о компенсации. Прокуратура выступила в качестве истца. Требования суд удовлетворил, заставив энергосбытовую компанию выплатить родителям более 4 миллионов рублей.
Ранее сообщалось о том, что бетонщик упал в шахту лифта и разбился в Тюмени.