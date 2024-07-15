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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Тюмени подскочили цена на квартиры-студии

В Тюмени подскочили цена на квартиры-студии

15 июля 2024, 09:33
Фото: nashgorod.ru
Квартиры-студии подорожали в Тюмени. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Как стало известно из исследования, за год квартиры небольшого формата в областной столице подскочили в цене на 13,3%.

«Сейчас на небольшие лоты сохраняется высокий спрос — из-за их цены. За год их количество в продаже сократилось на 12%. Причем вымываются наиболее дешевые предложения, из-за чего средняя цена растет, — рассказал эксперт Павел Луценко.

По его словам, с июля 2023 квадратный метр квартир-студий и небольших «однушек» подорожал в 65 из 70 исследованных городов. Самый динамичный рост был обнаружен в Грозном (+51,9%), Волжском (+42,9%), Астрахани (+38,6%), Омске (+38,1%) и Оренбурге (+34,9%).

Ранее «Наш город» сообщал, что глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов отмечает, что ситуация на рынке недвижимости Тюмени сегодня находится на грани кризиса. После отмены действия ипотечной программы с господдержкой количество консультаций в офисах тюменских риелторов существенно сократилось.

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