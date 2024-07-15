В Тюмени подскочили цена на квартиры-студии

По его словам, с июля 2023 квадратный метр квартир-студий и небольших «однушек» подорожал в 65 из 70 исследованных городов. Самый динамичный рост был обнаружен в Грозном (+51,9%), Волжском (+42,9%), Астрахани (+38,6%), Омске (+38,1%) и Оренбурге (+34,9%).