В Тюмени подскочили цена на квартиры-студии

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Как стало известно из исследования, за год квартиры небольшого формата в областной столице подскочили в цене на 13,3%.
«Сейчас на небольшие лоты сохраняется высокий спрос — из-за их цены. За год их количество в продаже сократилось на 12%. Причем вымываются наиболее дешевые предложения, из-за чего средняя цена растет, — рассказал эксперт Павел Луценко.
По его словам, с июля 2023 квадратный метр квартир-студий и небольших «однушек» подорожал в 65 из 70 исследованных городов. Самый динамичный рост был обнаружен в Грозном (+51,9%), Волжском (+42,9%), Астрахани (+38,6%), Омске (+38,1%) и Оренбурге (+34,9%).
Ранее «Наш город» сообщал, что глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов отмечает, что ситуация на рынке недвижимости Тюмени сегодня находится на грани кризиса. После отмены действия ипотечной программы с господдержкой количество консультаций в офисах тюменских риелторов существенно сократилось.