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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Тюмени на фестивале водных фонариков стало плохо девочке

В Тюмени на фестивале водных фонариков стало плохо девочке

15 июля 2024, 06:30
Фото: ЧС Тюмень
Мероприятие проходило в воскресенье вечером в районе пруда Южный. По словам очевидцев, несмотря на большое скопление людей, на фестивале не было ни медиков, ни дружинников.

Кроме того, прибывшие на вызов врачи просто не могли подъехать на машине скорой к ребенку, так как вся площадка была заставлена автомобилями.

«Ни одного охранника, ни дружинника нет, никаких рамок металлоискателей. Почему в День города куча полиции, а здесь никого? Не дай бог, чтобы ничего не случилось. Позор администрации и организаторам — лучше бы вообще не делали, чем так», — возмутились горожане.

К счастью, с девочкой ничего серьезного не произошло. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, малышку доставили в ОКБ №2, после осмотра отправили на амбулаторное лечение. Состояние здоровья юной тюменки медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром под окнами многоэтажного дома по улице Депутатской нашли труп мужчины. Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Департамент здравоохранения#Новости тюмени#Скорая помощь
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