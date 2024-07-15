В Тюмени на фестивале водных фонариков стало плохо девочке

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Кроме того, прибывшие на вызов врачи просто не могли подъехать на машине скорой к ребенку, так как вся площадка была заставлена автомобилями.
«Ни одного охранника, ни дружинника нет, никаких рамок металлоискателей. Почему в День города куча полиции, а здесь никого? Не дай бог, чтобы ничего не случилось. Позор администрации и организаторам — лучше бы вообще не делали, чем так», — возмутились горожане.
К счастью, с девочкой ничего серьезного не произошло. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, малышку доставили в ОКБ №2, после осмотра отправили на амбулаторное лечение. Состояние здоровья юной тюменки медики оценивают как удовлетворительное.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром под окнами многоэтажного дома по улице Депутатской нашли труп мужчины. Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть.